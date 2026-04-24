Szwarga w sztabie Legii Warszawa?! Papszun wyjaśnił

Dawid Szwarga był obecny na kilku treningach Legii Warszawa. Pojawiły się doniesienia, że może dołączyć do sztabu szkoleniowego. Marek Papszun uciął plotki podczas konferencji prasowej.

Papszun zdementował plotki o dołączeniu Szwargi do sztabu Legii

Legia Warszawa w najbliższy weekend zmierzy się z Lechem Poznań w hicie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed meczem tradycyjnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marka Papszuna. Jednym z wątków podczas rozmowy z dziennikarzami była obecność Dawida Szwargi na treningach pierwszego zespołu. Przypomnijmy, że nie tak dawno 35-latek rozstał się z Arką Gdynia.

Media od razu podłapały temat i rozpisywały się na temat możliwego dołączenia Szwargi do sztabu Legii Warszawa. Marek Papszun zdementował plotki, mówiąc, że jego były współpracownik korzysta z wolnego i stara się rozwijać, podpatrując pracę innych.

– Inaki Astiz jest na zwolnieniu, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dawid Szwarga przyjechał w odwiedziny, nie jest tajemnicą, że mamy bardzo dobre relacje. Ma wolne, chciał zobaczyć jak pracujemy. Stara się wykorzystać czas na rozwój, to cenne. Staż to za duże słowo. To pierwszy trener, mocno doświadczony i obyty, mimo wieku. Razem współpracowaliśmy. Nie bierze czynnego udziału w zajęciach, ale jest z nami na odprawach, obserwuje treningi, rozmawia ze sztabem. Jeśli ktoś do nas przyjeżdża na kilka dni, to przywdziewa nasze barwy, by nie robić kontrastu i zachować szyk. Taki jest standard, nie ma nic nadzwyczajnego – wyjaśnił Marek Papszun, cytowany przez legia.net.

Jednocześnie zdementował również możliwość dołączenia do sztabu Patryka Czubaka. Były trener Polonii Bytom podobnie jak Szwarga był łączony z pracą w sztabie szkoleniowym Legii Warszawa. Warto dodać, że niepewna jest przyszłość Inakiego Astiza.