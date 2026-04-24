Bernardo Silva zaoferowany Realowi Madryt! Jest decyzja

18:48, 24. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Bernardo Silva szuka nowego klubu na sezon 2026/2027. Agenci piłkarza zgłosili się do Realu Madryt w celu zaproponowania go na zasadzie wolnego transferu. Królewscy jednak odmówili - twierdzi AS.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Real Madryt odmówił agentom Bernardo Silvy

Bernardo Silva i Manchester City podjęli decyzję, że bieżący sezon będzie ostatnim, w którym Portugalczyk zakłada barwy klubu. Wygasający w czerwcu kontrakt nie zostanie przedłużony, więc pomocnik musi rozglądać się za nowym pracodawcą. Chętnych nie brakuje, ponieważ wśród potencjalnych kierunków wymienia się Juventus oraz FC Barcelonę.

Agenci piłkarz poszli o krok dalej i zaproponowali 31-latka Realowi Madryt. Z informacji dziennika AS wynika jednak, że Królewscy odmówili. Florentino Perez nie bierze pod uwagę piłkarza Man City jako część przebudowy zespołu w nadchodzące lato.

Co ciekawe, to samo źródło uważa, że jednocześnie Bernardo Silva został zaproponowany Barcelonie po raz kolejny. Natomiast w przypadku Blaugrany nie zapadła żadna decyzja. Na ten moment największym faworytem wydaje się Stara Dama. Turyńczycy chcą wzmocnić zespół nie tylko piłkarzem z Portugalii, ale również Robertem Lewandowskim, któremu także wygasa umowa.

Bernardo Silva podczas pobytu na Etihad Stadium w latach 2017-2026 wystąpił w 453 meczach, w których zdobył 76 goli i zanotował 77 asyst. W tym czasie wygrał m.in. sześć razy Premier League, Ligę Mistrzów, a także Klubowe Mistrzostwo Świata. W swoim CV ma także AS Monaco oraz Benfikę, w której rozpoczynał piłkarską karierę.

