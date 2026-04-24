Xavi Simons łączony z głośnym transferem. Gigant rozważa ofertę

Xavi Simons po sezonie może opuścić szeregi Tottenhamu Hotspur, który znajduje się na skraju spadku z Premier League. Christian Falk ujawnił, że Bayern Monachium rozważa transfer holenderskiego pomocnika.

Bayern Monachium poluje na Xaviego Simonsa

Xavi Simons trafił do Tottenhamu Hotspur w zeszłym roku z RB Lipsk za 65 milionów euro. Jednak jego pobyt w Londynie nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Holenderski pomocnik, który w Niemczech imponował formą, miał być jednym z kluczowych wzmocnień Spurs, ale rzeczywistość w Premier League okazała się znacznie trudniejsza.

Obecnie klub z północnego Londynu znajduje się w poważnym kryzysie i walczy o utrzymanie w lidze. Słabe wyniki całego zespołu odbijają się również na indywidualnych występach zawodników, w tym Simonsa, który nie jest w stanie w pełni pokazać swojego potencjału. Jeśli Spurs nie utrzymają się w Premier League, w klubie może dojść do szeroko zakrojonej przebudowy kadry, a część zawodników zostanie wystawiona na sprzedaż. Wśród piłkarzy, którzy mogą opuścić klub, wymienia się również samego Simonsa.

Według informacji Christiana Falka, Bayern Monachium uważnie monitoruje sytuację reprezentanta Holandii. Niemiecki gigant interesował się 23-latkiem już wcześniej, lecz wtedy transfer był uznawany za zbyt kosztowny. Dziennikarz podkreśla, że Vincent Kompany ceni umiejętności pomocnika. Szkoleniowiec musi teraz przekonać władze do transferu byłego zawodnika Barcelony.

Ewentualna kwota transferu miałaby przekroczyć 50 milionów euro. Bayern, świeżo po zdobyciu kolejnego mistrzostwa Niemiec, planuje aktywne lato transferowe i dalsze wzmocnienia kadry. W obecnym sezonie Simons rozegrał 42 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst.