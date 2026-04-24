Termalica lepsza od Zagłębia. Sensacja w Lubinie [WIDEO]

Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała 2:1 z Zagłębiem Lubin w wyjazdowym meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Miedziowych kończyła pojedynek w osłabieniu po czerwonej kartce dla Marcela Reguły, który rozegrał dzisiaj słodko-gorzkie spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Miedziowi nie poradzili sobie ze Słoniami

W piątkowy wieczór wystartowała 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień kibice obejrzeli starcie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Faworytem spotkania była ekipa Miedziowych, która uczestniczy w wyścigu o mistrzostwo Polski, podczas gdy zespół Słoni walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Początek meczu przebiegał zgodnie z przewidywaniami. W 20. minucie prowadzenie gospodarzom dał bowiem Marcel Reguła, wykorzystując dobre podanie w polu karnym. Po zmianie stron do głosu doszli jednak goście. W 60. minucie do wyrównania doprowadził Damian Hilbrycht. Kilka minut później sytuacja Zagłębia się skomplikowała, ponieważ wspomniany wyżej Marcel Reguła obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.

Przyjezdni skrzętnie wykorzystali przewagę jednego zawodnika i w doliczonym czasie gry przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 94. minucie decydującego gola strzelił Ivan Durdov, zapewniając Termalice wygraną 2:1. Dzięki temu zespół z Małopolski podtrzymał nadzieje na utrzymanie w Ekstraklasie, dopisując do swojego konta cenne trzy punkty.

Zagłębie Lubin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (1:0)

1:0 Marcel Reguła 20′

Kapitalna akcja młodych piłkarzy Zagłębia Lubin! 👑 Podaje Igor Orlikowski, gola głową strzela Marcel Reguła! 🔝🔥



1:1 Damian Hilbrycht 60′

Remis w Lubinie! 🔥 Damian Hilbrycht znalazł trochę miejsca przy bliższym słupku! 🤏



1:2 Ivan Durdov 90+4′