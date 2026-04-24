Liverpool FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Liverpool – Crystal Palace: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League o trzecie kolejne ligowe zwycięstwo zagra Liverpool Jego celem na ostatnie tygodnie sezonu jest utrzymanie się w najlepszej piątce drużyn i awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bez szans na grę w następnej edycji europejskich pucharów nie jest także Crystal Palace. Wygrana na Anfield znacząco pomogłaby londyńczykom w dołączeniu do ligowej czołówki. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Liverpool – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Piłkarze Liverpoolu wygrali dwa ostatnie mecze w Premier League. The Reds znaleźli sposób na pokonanie Fulham (2:0) i Evertonu (2:1). Derbowe zwycięstwo było jedynym znaczącym sukcesem ekipy Arne Slota w ostatnich tygodniach. Liverpool pożegnał się bowiem z awansem do półfinału Ligi Mistrzów, po przegranym 0:4 dwumeczu z PSG. Jeszcze wcześniej The Reds okazali się wyraźnie słabsi od Manchesteru City w Pucharze Anglii (0:4).

Crystal Palace zremisowało swój ostatni mecz i to w dodatku bezbramkowo. To nie zdarzało się wcześniej londyńczykom często, szczególnie w Lidze Konferencji. Tam Orły wyeliminowały Fiorentinę i zameldowały się w najlepszej czwórce tych europejskich rozgrywek. W międzyczasie Crystal Palace pokonało 2:1 Newcastle United.

Liverpool – Crystal Palace: historia

W sezonie 2025/2026 doszło do aż trzech meczów bezpośrednich z udziałem Liverpoolu i Crystal Palace, a to nie koniec. Dla fanów The Reds to fatalna informacja, ponieważ ich ulubieńcy przegrali każde z tych spotkań. Najpierw rywale zdobyli Tarczę Wspólnoty. Później udało im się wywalczyć komplet punktów w Premier League. Z kolei w październiku londyńczycy okazali się lepsi w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej.

Liverpool – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Liverpool, o czym świadczy współczynnik 1.48 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Crystal Palace, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 5.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.40.

Liverpool – Crystal Palace: przewidywane składy

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta

Liverpool – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Crystal Palace odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

