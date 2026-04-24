Chelsea sięgnie po skrzydłowego z Serie A? Jest zainteresowanie

Jonathan Rowe celem transferowym Chelsea

Chelsea przechodzi bardzo trudny okres. Zespół The Blues poniósł pięć porażek z rzędu w Premier League, przez co spadł na ósme miejsce w tabeli. Drużyna Niebieskich musi walczyć o awans do Ligi Mistrzów, co nie będzie łatwym zadaniem. W związku ze słabą formą londyńskiej ekipy pracę stracił Liam Rosenior, którego zastąpił Calum McFarlane.

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu trwającej kampanii dojdzie do dużych zmian na Stamford Bridge. Klub z Wysp Brytyjskich planuje zatrudnić nowego szkoleniowca, a wśród kandydatów wymienia się między innymi Andoniego Iraolę oraz Cesca Fabregasa.

Chelsea zamierza także przebudować skład, sprowadzając nowych zawodników. Jak podaje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jednym z celów transferowych londyńczyków jest Jonathan Rowe. 22-letni angielski skrzydłowy imponuje formą w Serie A, a jego występy przyciągnęły również uwagę Manchesteru United, Aston Villi oraz Galatasaray Stambuł.

Jonathan Rowe od sierpnia 2025 roku z powodzeniem występuje w barwach Bolonii, dokąd trafił za niespełna 20 milionów euro z Olympique’u Marsylia. Wcześniej przywdziewał trykot Norwich City, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 4 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 30 milionów euro.