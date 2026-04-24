Bayern wykorzysta decyzję Barcelony? Alternatywa dla Gordona

Bayern Monachium chce, aby Anthony Gordon latem dołączył do zespołu, ale gwiazda Newcastle United może okazać się zbyt droga. Alternatywą jest Marcus Rashford.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Lewandowski i Rashford

Rashford zamiast Gordona? Bayern rozważa opcję

Bayern Monachium na pewno nie wykupi Nicolasa Jacksona, który po okresie wypożyczenia wróci do Chelsea. Trwają więc poszukiwania wszechstronnego zawodnika, który będzie wzmocnieniem ofensywy i zagra zarówno na skrzydle, jak i w roli „dziewiątki”. Bawarczycy planują sprowadzić potencjalnego zmiennika dla Harry’ego Kane’a, który również będzie mógł wystąpić u jego boku. Numerem jeden na liście życzeń jest Anthony Gordon, który rozgrywa znakomity sezon dla Newcastle United.

Angielski piłkarz idealnie wpisuje się w te wymagania – to nominalny lewoskrzydłowy, ale występował już w tym sezonie na drugim boku oraz jako środkowy napastnik. Imponuje skutecznością, we wszystkich rozgrywkach notując 17 bramek oraz 5 asyst.

Problem w tym, że Gordon może okazać się dla Bayernu zbyt drogi. Klub chce go sprowadzić, ale nie za wszelką cenę, a na ten moment Newcastle United oczekuje około 70 milionów euro. Wobec tego mistrzowie Niemiec rozglądają się za innymi opcjami, a na celowniku znajduje się Marcus Rashford.

Przyszłość Rashforda stoi pod znakiem zapytania i coraz więcej wskazuje na to, że w przyszłym sezonie nie będzie grał dla Barcelony. Manchester United chce zarobić na nim około 30 milionów euro. Kataloński gigant miał zdecydować, że nie skorzysta z możliwości wykupu i odeśle go latem na Old Trafford.

Dla Bayernu to solidna alternatywa, bowiem Rashford również może zagrać na kilku pozycjach, a do tego w przeszłości potwierdzał, że potrafi być rasowym snajperem.