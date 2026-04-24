Manchester United spogląda na Serie A. Może wydać 50 mln euro

Manchester United przygląda się kandydaturze Rafaela Leao. Gwiazdor Milanu może latem zmienić klub i jest wyceniany na 50 milionów euro. Niewykluczone, że trafi właśnie na Old Trafford.

Leao wzmocni angielskiego giganta? Cena kusi

Manchester United będzie latem kontynuować przebudowę kadry. Tym razem skupia się na środku pola, choć nie wyklucza wzmocnienia również innych formacji. W tym kontekście rozgląda się za okazjami, a za takową uchodzi Rafael Leao, który po sezonie będzie dostępny dla największych klubów w Europie.

Milan zmienił nastawienie wobec swojej gwiazdy, która przez lata była nietykalna. Tym razem sprzedaż faktycznie jest możliwa – Leao nie zdołał potwierdzić pod wodzą Massimiliano Allegriego, że może być na San Siro prawdziwym liderem. Wciąż brakuje mu regularności i świetne mecze przeplata kompletnie bezbarwnymi. Portugalczyk zarabia świetne pieniądze, dlatego Rossoneri mogą skłaniać się ku jego odejściu, tak aby w jego miejsce pozyskać kogoś, kto da drużynie znacznie więcej.

Manchester United jest jednym z wielu klubów, które przyglądają się sytuacji Leao. Zawodnik miał być już oferowany Barcelonie, ale ta planuje inne ruchy transferowe. Milan wycenia tego piłkarza na około 50 milionów euro, co jest kwotą atrakcyjną dla przedstawicieli Premier League. Czerwone Diabły odnotowują ją wręcz jako promocję, biorąc pod uwagę, że jest traktowany jako gracz klasy światowej.

W tym sezonie Leao uzbierał 10 bramek oraz 3 asyst w 27 meczach. Być może jego przyszłość rozstrzygnie się dopiero po tegorocznych mistrzostwach świata.