Angers SCO – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Angers SCO - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 31. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 19:00.

Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Angers – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain już w sobotę rozegra kolejny mecz ligowy. Tego dnia zespół prowadzony przez Luisa Enrique zmierzy się na wyjeździe z Angers SCO w ramach 31. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie znajdują się na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza Francji, dlatego każdy kolejny mecz ma dla nich duże znaczenie w kontekście utrzymania przewagi nad rywalami. Gospodarze natomiast spróbują wykorzystać atut własnego boiska i powalczyć o korzystny rezultat. Zapowiada się spotkanie, w którym PSG będzie chciało potwierdzić swoją dominację.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden golkiper zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Angers – PSG, ostatnie wyniki

Angers jest kompletnie bez formy. W pięciu ostatnich spotkaniach gospodarze sobotniego pojedynku zanotowali dwa remisy (0:0 z Olympique Lyonem oraz 1:1 z Le Havre), a także ponieśli aż trzy porażki (0:2 z Niceą, 1:5 z Lens i 1:2 z Rennes).

Paris Saint-Germain natomiast idzie po swoje. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:1 z Toulouse, 2:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów, 2:0 z Liverpoolem w rewanżu oraz 3:0 z Nantes), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Olympique Lyonem).

Angers – PSG, historia

Historia rywalizacji Angers z Paris Saint-Germain nie należy do najbardziej wyrównanych w Ligue 1, ponieważ paryżanie przez lata wypracowali sobie wyraźną przewagę w bezpośrednich spotkaniach. Angers tylko okresowo występowało na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co sprawiało, że ich pojedynki nie były tak regularne. W ostatnich latach PSG zdecydowanie dominowało w tej konfrontacji, często odnosząc przekonujące zwycięstwa. Mimo to Angers potrafiło momentami postawić trudne warunki i napsuć krwi faworytowi, szczególnie na własnym stadionie.

Angers – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.27. W przypadku zwycięstwa Angers natomiast sięga nawet 10.0.

Angers Paris Saint-Germain 10.0 5.90 1.27 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 20:03

Angers – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Angers

remisem

wygraną PSG wygraną Angers

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Angers – PSG, przewidywane składy

Angers: Koffi – Raolisoa, Biumla, Bamba, Lefort, Ekomie – Capelle, van den Boomen, Belkebla – Peter, Sbai

Paris Saint-Germain: Safonov – Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Lee, Beraldo, Ruiz – Barcola, Ramos, Mayulu

Angers – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Angers SCO – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.