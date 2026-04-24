Real Betis - Real Madryt to spotkanie w 32. kolejce La Liga. Mecz na Estadio de la Cartuja poprowadzi sędzia César Soto Grado. Znamy składy na ten pojedynek.

Real Betis – Real Madryt: oficjalne składy

Obie ekipy nadal walczą o „coś”. Real Betis obecnie plasuje się na 5. lokacie, która gwarantuje udział w Lidze Europy, natomiast Real Madryt jeszcze nie porzucił nadziei na mistrzostwo. Gospodarze i goście zmierzą się w pojedynku o zwycięstwo na Estadio de la Cartuja.

Alvaro Arbeloa nie zaskoczył swoimi wyborami. Trener Królewskich postawił na możliwie najmocniejszy skład. Hiszpan zdecydował, że bohater pierwszego meczu z Betisem, a więc Gonzalo Garcia, rozpocznie pojedynek na ławce rezerwowych. 22-latek w rundzie jesiennej zdobył cztery bramki w rywalizacji z zespołem z Sewilli, a jedno trafienie na swoim koncie zapisał Raul Asencio, ktory także znalazł się wśród rezerwowych.

Real Betis: Alvaro Valles – Ricardo Rodriguez, Natan, Marc Bartra, Hector Bellerin – Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo – Abde Ezzalzouli, Cedric Bakambu, Antony

Real Madryt: Andrij Łunin – Ferland Mendy, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold – Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Federico Valverde – Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Brahim Diaz