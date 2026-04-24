Tonali podjął zaskakującą decyzję. Pragnie grać w tym zespole

19:15, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Sandro Tonali od dawna jest łączony z Manchesterem City oraz Arsenalem. Włoski pomocnik preferuje jednak powrót do Milanu - podaje brytyjski serwis TEAMtalk.

Sandro Tonali
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali chce wrócić do Milanu

Sandro Tonali jest jednym z najlepszych pomocników w czołowych europejskich ligach. Nic więc dziwnego, że 25-letni Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Chęć sprowadzenia gwiazdora Newcastle United wykazują największe kluby, a najczęściej w jego kontekście wymienia się potęgi z Premier League – głównie Manchester City oraz Arsenal – które widzą u siebie piłkarza z Półwyspu Apenińskiego.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski serwis „TEAMtalk”, sam zawodnik ma jednak inne plany. Według tych doniesień Tonali chciałby wrócić do Milanu i jest gotów zrobić wiele, aby ponownie założyć koszulkę ekipy Rossonerich. Potentat z Serie A również interesuje się swoim byłym piłkarzem, choć kluczową kwestią pozostają finanse. Pomocnik jest wyceniany na 80 milionów euro, co może stanowić poważną przeszkodę.

Tonali był zawodnikiem Milanu w latach 2020-2023, po czym przeniósł się do Newcastle United, gdzie występuje do dziś. Mierzący 181 centymetrów Włoch w trwającym sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst. Aktualny kontrakt gwiazdy z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co daje włodarzom z St James’ Park bardzo mocną pozycję negocjacyjną w ewentualnych rozmowach transferowych.

