Barcelona i Liverpool, a także inni europejscy giganci musza pogodzić się z porażką w wyścigu o rozchwytywanego obrońcę. Marcos Senesi wybrał nowy klub. Florian Plettenberg ujawnia zaskakującą decyzję defensora.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Marcos Senesi i Benjamin Sesko (AFC Bournemouth - Manchester United)

Barcelona i Liverpool przegrywają z ekipą z dołu stawki Premier League

Marcos Senesi to jeden z tych zawodników, którzy znaleźli się na celowniku wielu klubów z europejskiej czołówki. Kontrakt Argentyńczyka z Bournemouth wygasa wraz z końcem sezonu, co wzbudziło zainteresowanie takich ekip, jak Barcelona, Liverpool, Juventus czy Borussia Dortmund. Defensor w lecie rozstanie się z obecnym pracodawcą, ale nie dołączy do żadnego z wymienionych zespołów.

Wychowanek San Lorenzo postanowił kontynuować karierę w Premier League, tym samym odrzucając możliwość dołączenia do Blaugrany, Bianconerich i BVB. Senesi zostanie w Anglii, ale nie zagra ani dla The Reds, ani dla Chelsea czy Manchesteru United. Nowym klubem reprezentanta Albicelestes zostanie Tottenham, o czym informuje Florian Plettenberg.

Przeprowadzka 28-latka do północnej części Londynu jest zależna od Spurs. Jeżeli stołeczna ekipa nie zdoła utrzymać się w Premier League, Argentyńczyk nie podpisze umowy i będzie szukał nowego miejsca pracy. Obecnie Tottenham plasuje się na 18. miejscu, a do bezpiecznej lokaty traci dwa punkty.