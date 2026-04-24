Barcelona i Liverpool przegrywają z ekipą z dołu stawki Premier League
Marcos Senesi to jeden z tych zawodników, którzy znaleźli się na celowniku wielu klubów z europejskiej czołówki. Kontrakt Argentyńczyka z Bournemouth wygasa wraz z końcem sezonu, co wzbudziło zainteresowanie takich ekip, jak Barcelona, Liverpool, Juventus czy Borussia Dortmund. Defensor w lecie rozstanie się z obecnym pracodawcą, ale nie dołączy do żadnego z wymienionych zespołów.
Wychowanek San Lorenzo postanowił kontynuować karierę w Premier League, tym samym odrzucając możliwość dołączenia do Blaugrany, Bianconerich i BVB. Senesi zostanie w Anglii, ale nie zagra ani dla The Reds, ani dla Chelsea czy Manchesteru United. Nowym klubem reprezentanta Albicelestes zostanie Tottenham, o czym informuje Florian Plettenberg.
Przeprowadzka 28-latka do północnej części Londynu jest zależna od Spurs. Jeżeli stołeczna ekipa nie zdoła utrzymać się w Premier League, Argentyńczyk nie podpisze umowy i będzie szukał nowego miejsca pracy. Obecnie Tottenham plasuje się na 18. miejscu, a do bezpiecznej lokaty traci dwa punkty.