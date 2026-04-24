Arsenal przygotowuje ofertę za młodego snajpera. Zaproponuje 30 milionów euro

16:15, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Tuttomercatoweb.com

Arsenal w letnim okienku transferowym zamierza złożyć ofertę w wysokości 30 milionów euro za Nicolo Tresoldiego - podaje serwis Tuttomercatoweb.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nicolo Tresoldi może dołączyć do Arsenalu

Arsenal w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić swoją formację ofensywną. Ma to związek z prawdopodobnym odejściem Gabriela Jesusa. Wiele wskazuje na to, że brazylijski snajper po zakończeniu aktualnego sezonu opuści ekipę Kanonierów, a to sprawi, że londyński klub będzie musiał zakontraktować jego następcę.

Jak poinformował w piątkowe popołudnie serwis „Tuttomercatoweb.com”, w buty doświadczonego atakującego może wejść Nicolo Tresoldi. 21-letni Niemiec włoskiego pochodzenia robi furorę w Belgii, imponując skutecznością w barwach Club Brugge.

Zawodnika dostrzegli skauci Arsenalu, którzy przygotowują już ofertę za środkowego napastnika. Propozycja, która zostanie złożona w najbliższym oknie transferowym, będzie opiewać na około 30 milionów euro. Czas pokaże, czy zostanie ona zaakceptowana.

Mierzący 186 centymetrów snajper z powodzeniem występuje w koszulce zespołu z Brugii od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Jan Breydel Stadion za 7,5 miliona euro z Hannoveru 96, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Tresoldi, którego obserwują również Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund czy RC Strasbourg, w trwającej kampanii rozegrał 52 mecze, zdobył 18 bramek i zaliczył 6 asyst. Według specjalistycznego portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa napastnika wynosi mniej więcej 10-15 milionów euro.

