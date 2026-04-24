Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz 30. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 17:30.

Lechia – Raków, typy bukmacherskie

W sobotę obejrzymy trzy bardzo ciekawe spotkania w ramach 30. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W jednym z nich Lechia Gdańsk przed własną publicznością zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zapowiada się interesująco, biorąc pod uwagę ambicje obu zespołów na końcówkę sezonu. Gospodarze będą chcieli zapunktować i poprawić swoją sytuację w tabeli, natomiast Raków przyjedzie do Gdańska z jasno określonym celem walki o kolejne zwycięstwo. Można spodziewać się intensywnego meczu i sporej dawki emocji.

Ja uważam, ze sobotni mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Lechii

Lechia – Raków, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk nie ma ustabilizowanej formy. Drużyna Johna Carvera w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Pogonią Szczecin oraz 4:2 z Koroną Kielce), zaliczyła jeden remis (1:1 z Piastem Gliwicem), a także poniosła dwie porażki (0:2 z GKS-em Katowice i 0:1 z Wisłą Płock).

Raków Częstochowa natomiast znajduje się na odpowiednich torach. W pięciu ostatnich spotkaniach Medaliki odniosły trzy zwycięstwa (5:1 ze Stalą Rzeszów w meczu towarzyskim, po rzutach karnych z GKS-em Katowice w Pucharze Polski oraz 4:1 z Cracovią), a także zaliczyły dwa remisy (1:1 z Widzewem Łódź i 1:1 z Motorem Lublin).

Lechia – Raków, historia

Historia rywalizacji Lechii Gdańsk z Rakowem Częstochowa nabrała większego znaczenia dopiero w ostatnich latach, gdy oba zespoły zaczęły regularnie występować w Ekstraklasie i walczyć o istotne cele. Wcześniej ich bezpośrednie spotkania zdarzały się rzadziej, głównie ze względu na występy na różnych poziomach rozgrywkowych. W ostatnim okresie pojedynki tych drużyn często są wyrównane i potrafią dostarczyć sporo emocji, a o końcowym wyniku decydują detale. Raków w ostatnich sezonach notował lepsze wyniki i częściej wychodził zwycięsko z tych konfrontacji, jednak Lechia niejednokrotnie potrafiła postawić trudne warunki. Dzięki temu ich rywalizacja zyskuje na znaczeniu i coraz częściej przyciąga uwagę kibiców.

Lechia – Raków, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS daje drużynom niemalże jednakowe szanse na zwycięstwo. Jeśli rozważasz typ na triumf Lechii Gdańsk, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.55. W przypadku wygranej Rakowa Częstochowa natomiast oscyluje w okolicach 2.60.

Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 2.55 3.40 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 18:12

Lechia – Raków, kto wygra?

Lechia – Raków, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz, Dyachuk, Rodin, Vojtko – Kapić, Zhelizko – Mena, Sezonienko, Cirković – Bobcek

Raków Częstochowa: Zych – Arsenić, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Bulat, Repka, Silva – Diaby-Fadiga, Brunes, Makuch

Lechia – Raków, transmisja meczu

Spotkanie Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

