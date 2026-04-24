Barcelona to jego marzenie. Jest bliski przenosin do Włoch

13:52, 24. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Bernardo Silva latem zmieni klub. Trwa batalia o jego podpis, a na pierwsze miejsce wysuwa się Juventus. Marzeniem Portugalczyka jest natomiast transfer do Barcelony - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Bernardo Silva i Pep Guardiola
fot. News Images LTD Na zdjęciu: Bernardo Silva i Pep Guardiola

Silva o krok od Juventusu. Woli trafić do Barcelony

Bernardo Silva po dziewięciu latach opuści Etihad Stadium. Wygasają po sezonie umowa nie zostanie przedłużona, o czym zdążył już poinformować wspólnie z Manchesterem City. Portugalczyk ma jeszcze przed sobą ważne zadanie, bowiem jego zespół walczy o mistrzostwo Anglii oraz Puchar Anglii. Bez względu na końcowy wynik latem czeka go przeprowadzka. Zainteresowanie usługami pomocnika jest olbrzymie – media łączą go zarówno z europejskimi gigantami, jak i ekipami z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Sam zawodnik nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale prowadzi konkretne rozmowy.

W tym momencie faworytem w wyścigu o Silvę ma być Juventus, który nawiązał już kontakt z jego agentem. Turyńczycy chcą w ten sposób uprzedzić konkurencję, która mogłaby zaoferować mu lepsze warunki finansowe. Negocjacje trwają, a Portugalczyk miał wyrazić chęć przenosin do Serie A oraz uczestniczenia w ambitnym projekcie włoskiego klubu.

Nie jest to natomiast jego wymarzony kierunek. Takowym pozostaje Barcelona, która też ma na go na oku, jednak nie podjęła dotąd żadnych prac w temacie jego transferu. Silva już w przeszłości liczył na taki ruch, ale pozostawał wierny Manchesterowi City.

Blaugrana uchodzi dla niego za opcję najbardziej atrakcyjną, zarówno pod względem sportowym, jak i życiowym. Nie będzie jednak czekał w nieskończoność i skorzysta z innej propozycji, jeśli hiszpański gigant nie podejmie konkretnej decyzji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości