Jest łączony z Lechem Poznań. Bramkarz potwierdził zainteresowanie

20:33, 24. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Mateusz Lis w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet potwierdził zainteresowanie jego osobą ze strony Lecha Poznań. Ujawnił, że Kolejorz przygotowuje się na odejście Bartosza Mrozka.

Lech Poznań zmierza po kolejne w historii mistrzostwo Polski. Na pięć kolejek przed końcem są faworytem do zdobycia tytułu. W mediach pojawia się dużo informacji dot. planów transferowych poznańskiego klubu. Z odejściem łączeni są m.in. Antoni Kozubal i Bartosz Mrozek.

W przypadku bramkarza możliwe odejście potwierdził potencjalny następca Mrozka. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zainteresowanie Lecha Poznań swoją osobą ujawnił Mateusz Lis. Reprezentant Polski robi furorę w Turcji, gdzie w barwach Goztepe jest najlepszym golkiperem w lidze pod względem ilości czystych kont. 29-latek nie wykluczył letniego transferu.

Nie jest tajemnicą, że Lech szuka bramkarza. Z tego, co wiem, przygotowuje się na odejście Mrozka. Jeżeli Lech będzie szukał bramkarza, to w Turcji jest kilku ciekawych golkiperów. Wiele może się wydarzyć, bo jest wiele zależnych. Nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Jestem nadal związany kontraktem i musiałyby się dogadać trzy strony. Zobaczymy, co przyniesie lato. Sprawa jest otwarta – mówił Mateusz Lis w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Lis mógł wrócić do Polski dużo wcześniej. Zimą interesował się nim Widzew Łódź, ale ostatecznie wybór padł na innego reprezentanta Polski – Bartłomieja Drągowskiego. Lis w tym sezonie ma na swoim koncie 15 czystych kont w 30 meczach ligowych.

