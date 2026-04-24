Liverpool blisko głośnego transferu. W grze 65 mln funtów

Liverpool planuje transfer Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Christian Falk informuje, że skrzydłowemu bliżej jest do The Reds niż do Bayernu Monachium.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Anthony Gordon na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool zakończył sezon w europejskich pucharach wcześniej, niż zakładano. W kwietniu The Reds odpadli zarówno z Pucharu Anglii, jak i z Ligi Mistrzów. Zespołowi prowadzonemu przez Arne Slota pozostała już tylko walka w Premier League. Obecnie Liverpool zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci zaledwie trzy punkty do trzeciego Manchesteru United.

W angielskim klubie już teraz trwają przygotowania do letniego okna transferowego, w którym priorytetem ma być wzmocnienie boków pomocy. Jednym z głównych celów jest Anthony Gordon z Newcastle United. Zawodnik jest także na celowniku Bayernu Monachium. Jak informuje Christian Falk, jednak to klub z Anfield ma obecnie znajdować się w lepszej pozycji do jego pozyskania.

25-letni Anglik wyceniany jest na 65 milionów funtów, co stanowi istotną przeszkodę szczególnie dla Bayernu. Niemiecki gigant obserwuje zawodnika i docenia jego formę, jednak wysoka kwota transferu może okazać się barierą w ewentualnych negocjacjach. W trwającym sezonie Gordon prezentuje wysoką formę. W 46 występach zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst.

Pojawiają się informacje, że sam Gordon miał zasugerować otwartość na transfer do Bundesligi. Jak jednak zauważają media, angielscy piłkarze wciąż rzadko decydują się na grę w Niemczech. W tym kontekście potencjalna obecność Harry’ego Kane’a w Monachium mogłaby działać na korzyść transferu, choć nie musi być czynnikiem decydującym.