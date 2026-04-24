Liverpool blisko głośnego transferu. W grze 65 mln funtów

10:52, 24. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Liverpool planuje transfer Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Christian Falk informuje, że skrzydłowemu bliżej jest do The Reds niż do Bayernu Monachium.

Arne Slot
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Anthony Gordon na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool zakończył sezon w europejskich pucharach wcześniej, niż zakładano. W kwietniu The Reds odpadli zarówno z Pucharu Anglii, jak i z Ligi Mistrzów. Zespołowi prowadzonemu przez Arne Slota pozostała już tylko walka w Premier League. Obecnie Liverpool zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci zaledwie trzy punkty do trzeciego Manchesteru United.

W angielskim klubie już teraz trwają przygotowania do letniego okna transferowego, w którym priorytetem ma być wzmocnienie boków pomocy. Jednym z głównych celów jest Anthony Gordon z Newcastle United. Zawodnik jest także na celowniku Bayernu Monachium. Jak informuje Christian Falk, jednak to klub z Anfield ma obecnie znajdować się w lepszej pozycji do jego pozyskania.

25-letni Anglik wyceniany jest na 65 milionów funtów, co stanowi istotną przeszkodę szczególnie dla Bayernu. Niemiecki gigant obserwuje zawodnika i docenia jego formę, jednak wysoka kwota transferu może okazać się barierą w ewentualnych negocjacjach. W trwającym sezonie Gordon prezentuje wysoką formę. W 46 występach zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst.

Pojawiają się informacje, że sam Gordon miał zasugerować otwartość na transfer do Bundesligi. Jak jednak zauważają media, angielscy piłkarze wciąż rzadko decydują się na grę w Niemczech. W tym kontekście potencjalna obecność Harry’ego Kane’a w Monachium mogłaby działać na korzyść transferu, choć nie musi być czynnikiem decydującym.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości