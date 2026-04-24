PSG dokona hitowego transferu? Planuje osłabić Arsenal

15:48, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur / SportsBoom.com

PSG może dokonać hitu transferowego. Uwagę francuskiego klubu przykuł bowiem Gabriel Magalhaes z Arsenalu - informuje Ekrem Konur ze strony SportsBoom.com.

Luis Enrique
Na zdjęciu: Luis Enrique

Gabriel Magalhaes przyciągnął uwagę Paris Saint-Germain

Gabriel Magalhaes jest jednym z najlepszych stoperów na świecie. 28-letni obrońca od kilku sezonów imponuje wysoką formą w barwach Arsenalu, co nie umyka uwadze europejskich gigantów. Choć londyński klub chce zatrzymać swojego defensora na dłużej, inne potęgi z topowych lig planują podjąć próbę zakontraktowania piłkarza z Kraju Kawy.

W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Real Madryt. Teraz – jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com” – do wyścigu o sprowadzenie cenionego stopera dołączyło również Paris Saint-Germain.

Trener paryskiego zespołu – Luis Enrique – widzi w nim elitarne wzmocnieie składu. Pozyskanie mierzącego 190 centymetrów Brazylijczyka będzie jednak bardzo trudne. Arsenal nie zamierza bowiem łatwo go oddać, oczekując minimum 100 milionów euro.

Siedemnastokrotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Kanonierów od września 2020 roku, kiedy trafił na Emirates Stadium za 26 milionów euro z Lille OSC. Wcześniej grał w Dinamie Zagrzeb, ESTAC Troyes oraz Avai FC. W barwach Arsenalu rozegrał łącznie 253 mecze, zdobył 24 bramki i zanotował 10 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 75 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości