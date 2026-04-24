PSG dokona hitowego transferu? Planuje osłabić Arsenal

PSG może dokonać hitu transferowego. Uwagę francuskiego klubu przykuł bowiem Gabriel Magalhaes z Arsenalu - informuje Ekrem Konur ze strony SportsBoom.com.

Gabriel Magalhaes jest jednym z najlepszych stoperów na świecie. 28-letni obrońca od kilku sezonów imponuje wysoką formą w barwach Arsenalu, co nie umyka uwadze europejskich gigantów. Choć londyński klub chce zatrzymać swojego defensora na dłużej, inne potęgi z topowych lig planują podjąć próbę zakontraktowania piłkarza z Kraju Kawy.

W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Real Madryt. Teraz – jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com” – do wyścigu o sprowadzenie cenionego stopera dołączyło również Paris Saint-Germain.

Trener paryskiego zespołu – Luis Enrique – widzi w nim elitarne wzmocnieie składu. Pozyskanie mierzącego 190 centymetrów Brazylijczyka będzie jednak bardzo trudne. Arsenal nie zamierza bowiem łatwo go oddać, oczekując minimum 100 milionów euro.

Siedemnastokrotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Kanonierów od września 2020 roku, kiedy trafił na Emirates Stadium za 26 milionów euro z Lille OSC. Wcześniej grał w Dinamie Zagrzeb, ESTAC Troyes oraz Avai FC. W barwach Arsenalu rozegrał łącznie 253 mecze, zdobył 24 bramki i zanotował 10 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 75 milionów euro.