Juventus chce pozyskać rezerwowego piłkarza Milanu

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ardon Jashari na celowniku Juventusu

Juventus podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie dążył do zwiększenia rywalizacji na pozycji pomocnika. Trener Starej Damy – Luciano Spalletti – uważa, że jego drużynie przydałoby się więcej jakości w drugiej linii. Niewykluczone, że turyński gigant spróbuje wzmocnić skład kosztem jednego ze swoich ligowych rywali.

Jak poinformował włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Juventus zainteresował się bowiem defensywnym pomocnikiem Milanu – Ardonem Jasharim. 23-letni Szwajcar póki co nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie drużyny Rossonerich i prawdopodobnie byłby skłonny do zmiany otoczenia. Władze Starej Damy widzą w nim interesującego zawodnika, który mógłby wzmocnić środek pola zespołu z Piemontu.

Jashari występuje w Milanie od sierpnia 2025 roku, kiedy przeprowadził się na San Siro za 36 milionów euro z belgijskiego Club Brugge, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. W trwającym sezonie rozegrał zaledwie 13 spotkań i zanotował 1 asystę, spędzając na boisku tylko 657 minut. W tym momencie jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro. Kontrakt zdolnego piłkarza z mediolańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.