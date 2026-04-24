Juventus chce pozyskać rezerwowego piłkarza Milanu

19:28, 24. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Ardon Jashari pełni rolę rezerwowego w Milanie. Jak podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, pomocną dłoń do pomocnika może wyciągnąć Juventus.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie dążył do zwiększenia rywalizacji na pozycji pomocnika. Trener Starej Damy – Luciano Spalletti – uważa, że jego drużynie przydałoby się więcej jakości w drugiej linii. Niewykluczone, że turyński gigant spróbuje wzmocnić skład kosztem jednego ze swoich ligowych rywali.

Jak poinformował włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Juventus zainteresował się bowiem defensywnym pomocnikiem Milanu – Ardonem Jasharim. 23-letni Szwajcar póki co nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie drużyny Rossonerich i prawdopodobnie byłby skłonny do zmiany otoczenia. Władze Starej Damy widzą w nim interesującego zawodnika, który mógłby wzmocnić środek pola zespołu z Piemontu.

Jashari występuje w Milanie od sierpnia 2025 roku, kiedy przeprowadził się na San Siro za 36 milionów euro z belgijskiego Club Brugge, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. W trwającym sezonie rozegrał zaledwie 13 spotkań i zanotował 1 asystę, spędzając na boisku tylko 657 minut. W tym momencie jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro. Kontrakt zdolnego piłkarza z mediolańskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

