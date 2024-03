Sergio Reguilon przed sezonem został wypożyczony do Brentford. Hiszpański obrońca był zaskoczony decyzją Tottenhamu. O szczegółach rozstania ze Spurs opowiedział w wywiadzie dla The Times.

Imago / Cody Froggatt Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon przebywa na wypożyczeniu w Brentford

Obrońca dostał sygnał od Ange Postecoglu, że będzie regularnie grał w pierwszym składzie

Hiszpan nie rozumie decyzji Tottenhamu

Reguilon uderzył w Tottenham, klub wysyłał mu sprzeczne sygnały

Sergio Reguilon od kilku lat nie potrafi znaleźć sobie stałego klubu. Na przestrzeni czterech lat reprezentował barwy aż sześciu różnych klubów. Na chwilę obecną kartę piłkarza posiada Tottenham, lecz poprzednie dwa sezony 27-latek spędził na wypożyczeniu w Atletico Madryt oraz Manchesterze United. Sytuacja Hiszpana miała ulec zmianie w bieżącej kampanii. Obrońca dostał jasny sygnał od Ange Postecoglu, że jest częścią jego planów, lecz Koguty ku zdziwieniu zawodnika postanowili go ponownie wypożyczyć.

Były piłkarz Realu Madryt skomentował niewyjaśnione okoliczności rozstania w wywiadzie udzielonym dla The Times. Hiszpan przyznał, że do teraz nie potrafi zrozumieć decyzji Tottenhamu. Co więcej, uważa, że jego odejście wcale nie wiązało się z kwestiami sportowymi.

– W okresie przygotowawczym byłem szczęśliwy, Postecoglu był ze mnie zadowolony i grałem we wszystkie mecze. Tydzień przed odejściem poszedłem go odwiedzić. Zapytałem, czy chce mnie w klubie, a on podkreślał, że musi zrobić listę, a ja jestem w składzie. To było dziwne. Następnego dnia nie mogłem uczestniczyć w treningu i nie wiedziałem co się stało – powiedział Reguilon w rozmowie z The Times.

– Wiem, że mogę grać w Tottenhamie, ale w futbolu zawodnik nie ma wpływu na wszystko. Nie chcę zostać tylko po to, żeby siedzieć na trybunach, nie rozumiem, dlaczego jednego dnia jest “tak”, a drugiego “nie”. Nie uważam, żeby to była decyzja związana z wynikami sportowymi. Myślę, że jest tego inny powód. Piłka nożna to biznes – mówił obrońca.

Aktualnie Sergio Reguilon przebywa na wypożyczeniu w Brentford. Lewy obrońca zagrał jak na razie w 16 meczów w Premier League, w których zanotował jedną asystę. Umowa z Tottenhamem obowiązuje do czerwca 2025 roku.