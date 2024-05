Goncalo Feio: Dla Legii o Europę walczyli wszyscy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio po meczu Warta Poznań – Legia Warszawa

Legia Warszawa z jasnym celem przystępowała do niedzielnego spotkania PKO Ekstraklasy. Stołeczny zespół celował w zwycięstwo, które mogło przybliżyć do gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Finalnie zadanie zostało wykonane, a przyczynił się do tego Radovan Pankov. Serb wykorzystał podanie Josue, popisując się celnym strzałem głową. Tymczasem na temat rywalizacji głos zabrał szkoleniowiec Legii.

– Znaleźliśmy się w trudnym położeniu. Gdy przychodzi weekend, tych jedenastu zawodników i piłkarzy na ławce, są odpowiedzialni za klub, za ludzi, za kibiców. W ostatnich tygodniach drużyna to pokazała. Dzisiaj z sześciu zagrożonych w ostatnim czasie graczy, żaden nie dostał kolejnej kartki. To również pokazuje odpowiedzialność. Dla Legii o Europę dzisiaj walczyli wszyscy – mówił trener Goncalo Feio cytowany przez Legia.com.

Na zakończenie ligowego sezonu ekipa z Warszawy zmierzy się na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin. W tym starciu Wojskowi powalczą jednocześnie o trzecie z rzędu zwycięstwo. Legia jednocześnie ma zamiar przerwać serię bez wygranej w roli gospodarza. Ostatnie spotkanie u siebie legioniści wygrali dawno temu, bo w 17 marca, gdy w pokonanym polu zostawili Piasta Gliwice (3:1). Po raz ostatni z Miedziowymi legioniści grali w grudniu minionego roku. Wygrali wówczas przekonująco różnicą trzech bramek (3:0).

