Manchester United obserwuje duży talent. Kryzys klubu może pomóc

Manchester United analizuje kolejne opcje przed letnim oknem transferowym. Na liście zainteresowań znalazł się młody pomocnik Southampton, którego sytuacja może zmienić się po ostatnich problemach klubu.

Southampton w chaosie, Manchester United dostrzegł okazję

Manchester United przygląda się Shea Charlesowi przed letnim oknem transferowym. Według „Daily Mirror” przedstawiciele klubu obserwowali pomocnika Southampton podczas meczów Championship i Pucharu Anglii. 22 letni reprezentant Irlandii Północnej od miesięcy zbiera dobre recenzje i zwraca uwagę większych klubów.

Zainteresowanie ze strony Manchesteru United pojawia się w trudnym momencie dla Southampton. Klub znalazł się w centrum głośnej afery związanej z obserwowaniem treningów rywali. Konsekwencje okazały się bardzo poważne. Southampton zostało wyrzucone z baraży o awans do Premier League i rozpocznie kolejny sezon z karą odjęcia czterech punktów.

Cała sytuacja może wpłynąć również na przyszłość zawodników. Shea Charles wyrósł na jednego z najważniejszych młodych piłkarzy w drużynie. Pomocnik może grać przed linią obrony, ale potrafi też cofnąć się głębiej i pomóc defensorom. Wyróżniają go warunki fizyczne, dyscyplina i dobra gra w środku pola.

Manchester United szuka nowych rozwiązań do drugiej linii. Michael Carrick planuje zmiany w środku pola przed nowym sezonem. Klub był już łączony między innymi z Elliotem Andersonem i Sandro Tonalim.

Shea Charles może jednak pasować do innego modelu budowy kadry. Manchester United szuka nie tylko wielkich transferów za dziesiątki milionów funtów. Klub analizuje również zawodników, którzy mogą zwiększyć rywalizację i stopniowo budować swoją pozycję w zespole. Kryzys Southampton może sprawić, że taki ruch stanie się znacznie łatwiejszy.