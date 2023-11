Imago / Newspix / Łukasz Grochala / CyfraSport Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jaku Kiwior był łączony z wieloma klubami w kontekście wypożyczenia podczas zimowego okienka

Polakiem interesowały się m.in AC Milan, FC Sevilla czy AS Roma

Arsenal podjął kluczową decyzję w sprawie przyszłości Polaka

Jakub Kiwior zostaje w Arsenalu

Arsenal podjął kluczową decyzję w sprawie przyszłości reprezentanta Polski. Łączony w ostatnim czasie z wieloma drużynami Jakub Kiwior zostaję w stolicy Anglii. Według doniesień “Calciomercato” z londyńskim klubem kontaktował się Milan oraz Roma. Odpowiedź “Kanonierów” była jednak stanowcza. 23-letni zawodnik nie zostanie ani sprzedany, ani wypożyczony do innego klubu. Polak ma bardzo wysokie notowania u trenera Mikela Artety. Jak wcześniej informował Mateusz Borek, to właśnie hiszpański szkoleniowiec był przeciwny oddaniu Kiwiora do innej drużyny.

Piłkarz reprezentacji Polski obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry w Warszawie. “Biało-Czerwonych” czekają podczas listopadowego zgrupowania mecze z Czechami oraz Łotwą. W klubie Kiwior nie ma wielu okazji do gry w porównaniu do reprezentacji, w której jest podstawowym zawodnikiem. W tym sezonie łącznie wystąpił w ośmiu meczach “The Gunners”. Mimo braku regularnej gry, gdy pojawia się na boisku, to jego występy są bardzo dobre. Za poprzednie spotkania zebrał wiele pochwał na wyspach.