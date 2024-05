Reprezentant Polski powalczy o Premier League. Zagra w finale baraży

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Southampton

Premier League. Southampton zagra na Wembley

W półfinale baraży o awans do Premier League doszło do pojedynków Leeds – Norwich i Southampton – West Bromwich Albion. W czwartek prawo do gry na Wembley zapewniły sobie Pawie, które na własnym stadionie rozgromiły Kanarki (4:0) i czekały na rywali. Tych miało wyłonić piątkowe starcie na St. Mary’s Stadium.

Pierwsza bramka padła już po zmianie stron. W 49. minucie pięknym trafieniem z dystansu popisał się William Smallbone. Niecałe pół godziny później gospodarze prowadzili 2:0 – tym razem Alexa Palmera pokonał Adam Armstrong. Snajper Świętych w 85. minucie zapisał na swoim koncie drugiego gola, pewnie wykonując rzut karny. Przeciwnicy odpowiedzieli dopiero w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Gol Cedrica Kipre nie zdał się na wiele, ponieważ po kilkunastu sekundach sędzia zagwizdał po raz ostatni.

Southampton w dwumeczu pokonał West Brom 3:1. To właśnie podopieczni Russella Martina zagrają z Leeds o awans do Premier League. Finał baraży odbędzie się 26 maja na Wembley. Zwycięzca wróci do elity po roku przerwy. Czy będzie to Jan Bednarek? Reprezentant Polski w rywalizacji z WBA dwukrotnie rozegrał po 90 minut.

