Zarząd klubu Hutnika Warszawa ze względu na kiepskie wyniki w ostatnich tygodniach podjął zaskakującą decyzję. Do końca sezonu fani Dumy Bielan nie muszą płacić za wejściówkę na mecz.

Zarząd Hutnika Warszawa podjął decyzję o rezygnacji z płatnych wejściówek

Hutnik Warszawa w bieżącym sezonie bierze udział w rozgrywkach na szczeblu 4. ligi. “Duma Bielan” w tym sezonie miała włączyć się do walki o długo wyczekiwany awans do wyższej ligi. Jednak ostatnie kiepskie wyniki mocno utrudniły im to zadanie. Podopieczni Marka Końko w ostatnich tygodniach przegrali m.in. z Ursusem Warszawa (0:4), Wisłą II Płock (1:4) oraz Ząbkovią Ząbki (1:4).

Efektem bolesnych porażek był spadek na 5. miejsce w lidze i strata siedmiu punktów do lidera tabeli. W związku z rozczarowującymi wynikami zarząd klubu podjął decyzję o rezygnacji z płatnych wejściówek na mecz dla kibiców klubu. Taki ruch ze strony właścicieli ma zrekompensować fanom ostatnie porażki.

– Szanowni Kibice, Jesteśmy w pełni świadomi tego, że wyniki osiągane w ostatnich meczach przez “Dumę Bielan” są skromnie mówiąc “rozczarowujące”, a długo oczekiwany awans do trzeciej ligi mocno się oddalił. W związku z tym Zarząd Hutnika Warszawa, w ramach rekompensaty za niedawne, odniesione w bardzo słabym stylu porażki, nieprzystające drużynie tej klasy, podjął decyzję o rezygnacji ze sprzedaży biletów na pozostałe mecze domowe Hutnika w sezonie 2023/2024. Tym samym, począwszy od dzisiejszego spotkania z Mazurem Karczew (18:00), wszystkie rodzaje wejściówek będą dostępne do odbioru za darmo – brzmi część komunikatu klubu.