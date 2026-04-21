Poznaliśmy nazwisko nowego trenera Bournemouth. W nowym sezonie za wyniki The Cherries będzie odpowiadał Marco Rose. Do tej pory Niemiec pracował m.in. w BVB i RB Lipsk.

Bournemouth z nowym szkoleniowcem

Po trzech latach z Vitality Stadium żegna się Andoni Iraola. Hiszpan uczynił z Bournemouth drużynę aspirująca do gry w europejskich pucharach. Przyszłość 43-latka nie jest jeszcze znana, jednak grę mają wchodzić dwie opcje. Natomiast wiemy już, kto będzie jego następcą.

Od nowego sezonu trenerem Wisienek zostanie Marco Rose, który podpisał trzyletni kontrakt. Niemiec bez pracy pozostawał od 30 marca 2025 roku – RB Lipsk zakończył z nim współpracę po 124 meczach. 49-latek prowadził Byki od września 2022 roku i zdołał wywalczyć Puchar, a także Superpuchar kraju.

AFC Bournemouth is delighted to confirm the appointment of Marco Rose as the club’s new head coach on a three-year contract, which will begin following the conclusion of the 2025/26 season. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 20, 2026

Rose w swoim CV ma także takie kluby, jak 1. FC Lokomotive Lipsk, Red Bull Salzburg (dwa tytuły mistrza kraju i Puchar Austrii), Borussia Mönchengladbach (88 spotkań, lipiec 2019 do czerwca 2021) i Borussia Dortmund (46, lipiec 2021 do maja 2022).