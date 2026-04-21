Prowadził BVB i RB Lipsk. Czas na Premier League

08:57, 21. kwietnia 2026
Michał Stompór
Poznaliśmy nazwisko nowego trenera Bournemouth. W nowym sezonie za wyniki The Cherries będzie odpowiadał Marco Rose. Do tej pory Niemiec pracował m.in. w BVB i RB Lipsk.

Marco Rose
MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Marco Rose

Bournemouth z nowym szkoleniowcem

Po trzech latach z Vitality Stadium żegna się Andoni Iraola. Hiszpan uczynił z Bournemouth drużynę aspirująca do gry w europejskich pucharach. Przyszłość 43-latka nie jest jeszcze znana, jednak grę mają wchodzić dwie opcje. Natomiast wiemy już, kto będzie jego następcą.

Od nowego sezonu trenerem Wisienek zostanie Marco Rose, który podpisał trzyletni kontrakt. Niemiec bez pracy pozostawał od 30 marca 2025 roku – RB Lipsk zakończył z nim współpracę po 124 meczach. 49-latek prowadził Byki od września 2022 roku i zdołał wywalczyć Puchar, a także Superpuchar kraju.

Rose w swoim CV ma także takie kluby, jak 1. FC Lokomotive Lipsk, Red Bull Salzburg (dwa tytuły mistrza kraju i Puchar Austrii), Borussia Mönchengladbach (88 spotkań, lipiec 2019 do czerwca 2021) i Borussia Dortmund (46, lipiec 2021 do maja 2022).

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości