Liverpool szykuje hitowy transfer. Widzi w nim następcę Salaha

Liverpool przygotowuje się na odejście Mohameda Salaha po zakończeniu sezonu. Klub rozważa sprowadzenie Rafaela Leao, który według doniesień może stać się kluczową postacią nowego projektu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Leao może zostać następcą Salaha

Liverpool analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu następcy Mohameda Salaha. Rafael Leao znalazł się wysoko na liście życzeń angielskiego klubu. Portugalczyk od dłuższego czasu jest obserwowany przez skautów.

AC Milan zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim zawodnikiem. Według doniesień włoski klub może oczekiwać około 100 milionów euro. To kwota, która może okazać się przeszkodą w negocjacjach.

Liverpool nie zamierza jednak rezygnować z rozmów. Władze klubu mogą spróbować wynegocjować bardziej korzystne warunki transferu. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji na rynku. Sam zawodnik nie zamyka się na zmianę otoczenia w odpowiednim momencie. Gra w Premier League może być dla niego atrakcyjnym wyzwaniem. Liverpool jest gotowy zaoferować mu ważną rolę w pierwszym składzie.

Leao w obecnym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Jego styl gry opiera się na szybkości oraz bezpośrednich akcjach ofensywnych. Klub z Anfield widzi w nim piłkarza, który może natychmiast wzmocnić atak.

Zawodnik znajduje się też na celowniku FC Barcelony, Manchesteru United oraz Arsenalu.

