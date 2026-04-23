Guardiola zareagował po meczu Man City. Jedno zdanie ucina dyskusję

Manchester City pokonał Burnley (1:0) w meczu 34. kolejki Premier League. Josep Guardiola po spotkaniu jasno podkreślił, że nie ma powodów do rozczarowania grą swojego zespołu.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josep Guardiola po wygranej Man City nad Burnley

Manchester City odniósł skromne, ale cenne zwycięstwo nad Burnley w kolejnym meczu sezonu 2025/2026 w Premier League. Chociaż jednobramkowa wygrana może sugerować wyrównane spotkanie, trener Josep Guardiola nie miał większych zastrzeżeń do postawy swoich zawodników, którzy mogą się dzisiaj cieszyć z pierwszej pozycji w tabeli ligi angielskiej.

– Czego miałbym się obawiać? Naszej gry? A może goli, których nie strzeliliśmy? Mieliśmy swoje okazje, stworzyliśmy wiele okazji, zagraliśmy świetny mecz – powiedział Hiszpan cytowany przez Sky Sports.

Guardiola podkreślił również, że jego zawodnicy wykonali ogromną pracę, mimo że nie przełożyło się to na wyższe zwycięstwo. – Nie ma powodu do rozczarowania. Jesteśmy na szczycie tabeli. Chłopaki zrobili absolutnie wszystko, po prostu nie strzelili więcej – rzekł trener Manchesteru City.

Szkoleniowiec odniósł się także do porównań z wcześniejszym starciem przeciwko Arsenalowi. – Dlaczego nie zagraliśmy lepiej? Zupełnie się z tym nie zgadzam. W niektórych momentach graliśmy lepiej niż w niedzielę. Oczywiście, Arsenal to znakomity przeciwnik. Wiemy o tym. Sam mecz był naprawdę dobry – wyjaśnił Guardiola.

Tymczasem już w sobotę Obywatele zmierzą się z Southampton w półfinale Pucharu Anglii. Z kolei do końca sezonu ligowego Man City ma do rozegrania już tylko pięć spotkań. Na drodze ekipy z Etihad Stadium staną między innymi Everton czy Brentford. Drużyna Guardioli zagra również z Bournemouth, Crystal Palace i Aston Villa.