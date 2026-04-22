Lewandowski rozpocznie efekt domina. Gwiazdy czekają na jego decyzję

Robert Lewandowski może stać się centralną postacią letnich zmian na rynku transferowym. Według doniesień Sky Sport jego decyzja wpłynie na przyszłość kilku gwiazd.

Lewandowski wpłynie na losy gwiazd futbolu

Robert Lewandowski prowadzi rozmowy kontraktowe z Barceloną i wciąż nie ma ostatecznego porozumienia. Jego sytuacja jest uważnie obserwowana przez czołowe kluby Europy. Ewentualne fiasko negocjacji może otworzyć zupełnie nowy scenariusz.

Gianluca Di Marzio zwrócił uwagę na wyjątkową sytuację na rynku. – W tym roku są naprawdę mocni zawodnicy z wygasającymi kontraktami, których można sprowadzić bez negocjacji z klubami – zauważył ekspert. W tym gronie znajduje się także Dusan Vlahović.

Juventus wciąż nie osiągnął porozumienia z serbskim napastnikiem. Jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem, klub może zdecydować się na zmianę lidera ataku. W takim układzie potencjalne przyjście Lewandowskiego oznaczałoby odejście Vlahovicia.

AC Milan pozostaje zainteresowany sytuacją Serba i monitoruje rozwój wydarzeń. Klub widzi w nim ważne wzmocnienie ofensywy na kolejne sezony. Trener Massimiliano Allegri od dawna ceni umiejętności napastnika.

Transfer Vlahovicia do Milanu może wywołać kolejne konsekwencje. Rafael Leao znajduje się na radarze Barcelony oraz klubów Premier League. Ewentualne zmiany w ataku Rossonerich mogą przyspieszyć jego odejście.

Cała sytuacja tworzy efekt domina na rynku transferowym. Decyzja Lewandowskiego może uruchomić serię ruchów między największymi klubami. Najbliższe tygodnie zapowiadają się więc niezwykle intensywnie.

