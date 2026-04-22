Chelsea poszukuje trenera. Jeden z tropów prowadzi do rywala z Premier League

21:02, 22. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Chelsea pożegnała już Liama Roseniora i rozgląda się za nowym trenerem, który poprowadził drużynę w przyszłym sezonie. Jednym z kandydatów do tej funkcji jest Andoni Iraola z Bournemouth - donosi Eduardo Burgos z "Diario AS".

Fatalne ostatnie wyniki Chelsea sprawiły, że doszło do roszad w zespole. Klub postanowił zakończyć współpracę z Liamem Roseniorem. The Blues tym samym rozpoczęli poszukiwania trenera, który będzie zasiadał za sterami drużyny od przyszłego sezonu. Z informacji przekazanych przed Eduardo Burgosa z „Diario AS” dowiadujemy się, że kandydatem na szkoleniowca drużyny z Londynu jest Andoni Iraola, który obecnie jest związany z Bournemouth.

Hiszpański trener wykonał kawał dobrej pracy na Vitality Stadium, ale wydaje się, że pora już na nowe wzywanie. Szkoleniowiec Wisienek z pewnością nie przejdzie obojętnie obok zainteresowania Chelsea. Na ten moment The Blues jednak zbierają informacje na temat przyszłego szkoleniowca. 43-latek obecnie jest tylko jednym z kandydatów.

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Chelsea widzi wielkie nazwisko na ławce trenerskiej. Na radarze The Blues znalazł się bowiem Diego Simeone. Wyciągnięcie Argentyńczyka z Atletico Madryt będzie jednak bardzo trudnym zadaniem. Wręcz prawie niemożliwym, jeśli Los Colchoneros wygrają rozgrywki Ligi Mistrzów.

Chelsea najbliższe spotkanie rozegra już w niedzielę. Londyńczycy tego dnia zmierzą się z Leeds United w Pucharze Anglii.

