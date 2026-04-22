Juventus celuje w transfer napastnika. Prosto z Premier League

20:59, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Calciomercato.com

Juventus Turyn planuje latem transfer Joshuy Zirkzee z Manchesteru United - donosi Calciomercato.com. Włoski klub chce wykorzystać trudną sytuację napastnika.

Luciano Spalletti
Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Joshua Zirkzee na celowniku Juventusu

Juventus Turyn jest niepokonany od siedmiu spotkań i zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu pozostaje Kenan Yıldız, który ma na koncie 10 ligowych trafień. Władze klubu już pracują nad wzmocnieniami na kolejne rozgrywki. Jednym z głównych celów na letnie okno transferowe ma być sprowadzenie nowego napastnika.

Jak informuje Calciomercato.com, Stara Dama ponownie skierowała swoją uwagę na Joshuę Zirkzee. 24-letni reprezentant Holandii znajduje się w trudnej sytuacji w Manchesterze United i może wkrótce zmienić klub. Zirkzee trafił na Old Trafford latem 2024 roku z Bologni za około 42 miliony euro. Po udanych występach w Serie A oczekiwano, że stanie się ważnym ogniwem ofensywy Czerwonych Diabłów.

W obecnym sezonie Holender wystąpił w 21 spotkaniach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Manchester United nie wyklucza sprzedaży napastnika. Choć klub z Anglii zapłacił za niego znaczącą kwotę, obecnie jest skłonny rozważyć oferty w granicach 30 milionów euro.

Powrót do włoskiej ligi wydaje się dla Zirkzee naturalnym kierunkiem. W Serie A prezentował się bardzo dobrze. Juventus liczy, że potencjalny transfer pozwoli zawodnikowi odbudować formę, a jednocześnie wzmocni ofensywę zespołu przed kolejnym sezonem.

