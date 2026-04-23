Chelsea ma faworyta? Niespodziewane nazwisko na czele listy

Chelsea znalazła się w centrum medialnych spekulacji po nagłym zwolnieniu Liama Roseniora. Tymczasem według talkSPORT głównym kandydatem do objęcia zespołu jest Andoni Iraola.

Chelsea rozpoczęła intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca po rozstaniu z Liamem Roseniorem, do którego doszło zaledwie dzień temu. Jak informuje talkSPORT, na czele listy życzeń władz klubu znajduje się obecny menedżer Bournemouth – Andoni Iraola. Baskijski trener ma być preferowanym wyborem na stałe zatrudnienie przed startem kolejnego sezonu.

Według źródła, Iraola już wcześniej zapowiedział odejście ze swojego obecnego klubu po zakończeniu rozgrywek, co czyni go szczególnie atrakcyjną opcją dla Londyńczyków. Co więcej, szkoleniowiec miał odrzucić propozycję Crystal Palace, gdzie był rozważany jako potencjalny następca Olivera Glasnera. To dodatkowo wzmocniło spekulacje, że jego kolejnym przystankiem może być Stamford Bridge.

Na liście kandydatów Chelsea znajdują się także inne znane nazwiska. TalkSPORT wymienia m.in. Eddiego Howe’a z Newcastle, Francesco Fariolego z Porto, Filipe Luisa oraz Edina Terzicia. W każdym razie właśnie Iraola ma obecnie największe szanse na objęcie stanowiska.

Do czasu wyboru nowego menedżera funkcję tymczasowego trenera będzie pełnił Calum McFarlane, który przejął obowiązki bezpośrednio po odejściu Roseniora. Klub zapowiada dokładny proces selekcji, aby nowy szkoleniowiec został oficjalnie ogłoszony jeszcze przed rozpoczęciem letnich przygotowań.

Ekipa z Londynu aktualnie plasuje się na ósmej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się bilansem 48 punktów. Do strefy pucharowej Chelsea traci aktualnie dwa oczka. W najbliższy weekend stołeczna drużyna zmierzy się w roli gospodarza z Leeds United w Pucharze Anglii.