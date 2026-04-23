Fernandes nie na sprzedaż. Manchester United musi go zatrzymać
Manchester United stawia kolejne kroki na drodze do trzeciego miejsca w Premier League i powrotu do Ligi Mistrzów. Obecnie ekipa Michaela Carricka znajduje się na ligowym podium, a po zwycięstwie nad Chelsea zwiększyła nad nią przewagę do dziesięciu punktów. Aktualny sezon pokazuje, że na Old Trafford jest potencjał, a po odpowiednich wzmocnieniach drużyna może walczyć o najwyższe cele.
Kluczowe natomiast jest zatrzymanie tych, którzy obecnie stanowią o sile zespołu. Oczywiście wielkim liderem jest Bruno Fernandes, który w tym sezonie Premier League uzbierał już osiem bramek i aż osiemnaście asyst. Kibice martwią się o jego przyszłość, bowiem od miesięcy mówi się o potencjalnym transferze do Arabii Saudyjskiej.
W zeszłym roku Manchester United był nawet otwarty na odejście Fernandesa, ale on sam wolał pozostać na Old Trafford. Ma oczywiście w pamięci tę sytuację, o czym sam przyznawał. Obecnie klub stara się przedłużyć z nim kontrakt, na korzystniejszych warunkach dla piłkarza. Niezależnie od rezultatu rozmów, po tym sezonie Fernandes na pewno nie odejdzie.
Manchester United kategorycznie odrzuca możliwość sprzedaży Fernandesa. W dalszym ciągu interesują się nim Saudyjczycy, ale nie będą w stanie go kupić, niezależnie od proponowanej ceny. Na Old Trafford uważa się Portugalczyka za lidera projektu – zarówno na boisku, jak i w szatni.