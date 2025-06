Superkomputer BETSiE wytypował, kto wygra Premier League w sezonie 2025/26. Faworytem do mistrzostwa jest Liverpool, a sporo mniejsze od The Reds szanse ma także Arsenal oraz Manchester City. Z ligi spaść mają z kolei wszyscy beniaminkowie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Superkomputer: Liverpool wygra Premier League, dalekie miejsce Manchesteru United

Miniony sezon Premier League był niezwykle emocjonujący, a to szczególnie za sprawą walki o miejsca w Lidze Mistrzów. Wiadomo było bowiem przez większość sezonu, że to Liverpool najpewniej sięgnie po tytuł mistrzowski, a zacięta batalia toczyć będzie się o miejsca poniżej. I tak też było. Wicemistrzem został Arsenal, który kolejny raz okazał się zbyt słaby na walkę o tytuł, a Manchester City, który mierzył się z wielkim kryzysem, zajął lokatę numer 3.

Jak będzie w sezonie 2025/26? Z odpowiedzią przychodzi Superkomputer BETSiE, który już wskazał, kto wygra Premier League w najbliższym sezonie. Według obliczeń przeprowadzonych przez Superkomputer, mistrzem Anglii zostanie Liverpool, który ma aż 38,2 procent szans na ostateczny triumf w Premier League. To nie może dziwić, bowiem The Reds tego lata chcą przeprowadzić wielkie transfery. Drugi w tabeli będzie Arsenal, a trzeci Manchester City. Ich szanse na mistrzostwo to odpowiednio 27,3 oraz 23,6 procenta.

Końcowa tabela Premier League w sezonie 2025/26 według Superkomputera BETSiE

Miejsce w tabeli Zespół Punkty 1. Liverpool 76.9 2. Arsenal 75.5 3. Manchester City 74.2 4. Chelsea 69 5. Newcastle United 60.9 6. Aston Villa 58 7. Tottenham 56.3 8. Bournemouth 55.2 9. Manchester United 54.4 10. Crystal Palace 53.9 11. Brighton 53.7 12. Nottingham Forest 49.4 13. Brentford 49.4 14. Fulham 49 15. Everton 46.6 16. West Ham 45.1 17. Wolverhampton 41.5 18. Leeds 32.6 19. Burnley 30.6 20. Sunderland 28.9

Na dalszych miejscach w pierwszej szóste ulokowała się Chelsea oraz zespół Newcastle United. Co ciekawe, sensacja minionego sezonu, a więc zespół Nottingham Forest znalazł się dopiero na 12. miejscu. Z kolei, jak wskazuje Superkomputer BETSiE, z ligi powinny spaść trzy zespoły, które do niej właśnie awansowały, a więc Leeds United, Burnley oraz Sunderland. Ten ostatni zespół zdobyć ma aż 29 punktów, co w porównaniu z tegorocznym outsiderem Premier League, jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym.

Kto wygra Premier League w sezonie 2025/26? Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Ktoś inny Liverpool 24%

Arsenal 29%

Manchester City 33%

Chelsea 5%

Ktoś inny 10% 21+ Votes

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

BETSiE przy analizie pod uwagę bierze szereg różnych czynników, które wpływają na szanse danego zespołu na zajęcie określonego miejsca. Przede wszystkim analizuje poszczególne mecze, a więc gole stracone i strzelone oraz bardziej wnikliwe statystyki, jak liczba strzałów, liczba strzałów rywala oraz xG. To jednak nie jedyne informacje, które superkomputer przetwarza w celu przeprowadzenia analizy. Analizuje on bowiem także m.in. dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości drużyn i poszczególnych zawodników. To wszystko pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny końcowy wynik.

