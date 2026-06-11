Barcelona może tego nie przełknąć. Real wykonał zdecydowany ruch

19:17, 11. czerwca 2026 21:04, 11. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Real Madryt przyspiesza działania na rynku transferowym. Według najnowszych doniesień klub wykonał ważny krok w sprawie pozyskania doświadczonego reprezentanta Portugalii.

Florentino Perez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Transferowa bitwa gigantów. Jeden klub właśnie wysłał mocny sygnał

Real Madryt poczynił znaczące postępy w negocjacjach dotyczących pozyskania Bernardo Silvy. Jak informuje Fabrizio Romano, Królewscy złożyli już oficjalną ofertę za 31-latka, a rozmowy między stronami nabierają tempa.

Nazwisko doświadczonego reprezentanta Portugalii od miesięcy przewija się w kontekście największych europejskich klubów. W ostatnich tygodniach najczęściej mówiło się o możliwych przenosinach zawodnika do FC Barcelony. Tymczasem najnowsze informacje wskazują, że to właśnie Real może znaleźć się obecnie na pole position w walce o jego podpis.

Władze Los Blancos są przekonane, że zdołają wyprzedzić swoich ligowych rywali w wyścigu o portugalskiego pomocnika. W gronie ekip zainteresowanych zawodnikiem wymienia się też Atletico Madryt, jednak na w klubie z Estadio Santiago Bernabeu panuje optymizm dotyczący finalizacji transakcji.

Najbliższe tygodnie powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy Bernardo Silva zdecyduje się na kolejny wielki rozdział kariery w stolicy Hiszpanii. Jedno jest pewne, że walka o jednego z najbardziej cenionych pomocników Europy nabiera rumieńców.

W ostatniej kampanii Bernardo Silva wystąpił łącznie w 53 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył pięć asyst.

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