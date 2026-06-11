Manchester City czeka na odpowiedź. W tle pojawił się Real Madryt

Josep Guardiola może wkrótce stanąć przed ważnym wyzwaniem. Jeden z kluczowych piłkarzy Manchesteru City wstrzymuje decyzję o nowej umowie, co sugeruje dziennik "AS".

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Transferowy sygnał, którego Man City nie chciało usłyszeć. Real jest w grze

Josep Guardiola i Manchester City czekają na decyzję Josko Gvardiola w sprawie jego przyszłości. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, angielski klub przedstawił chorwackiemu obrońcy propozycję nowego kontraktu, jednak zawodnik nie zamierza na razie składać podpisu pod dokumentami.

Według informacji źródła defensor poprosił działaczy The Citizens o dodatkowy czas na przeanalizowanie sytuacji. Powodem mają być informacje o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Królewscy od dłuższego czasu monitorują rynek w poszukiwaniu wzmocnień defensywy. Reprezentant Chorwacji znajduje się natomiast wysoko na liście potencjalnych celów transferowych.

„AS” podaje, że sam piłkarz nie chce podejmować pochopnych decyzji. Chociaż jego pozycja w Manchesterze City pozostaje bardzo mocna, możliwość przenosin do giganta La Liga sprawia, że zawodnik chce dokładnie rozważyć wszystkie dostępne opcje przed podjęciem ostatecznego kroku.

Jednocześnie przedstawiciele ekipy z Etihad Stadium zachowują spokój. Klub nie planuje sprzedaży jednego ze swoich najważniejszych obrońców i liczy, że nowa umowa przekona Chorwata do dalszego związania swojej przyszłości z Etihad Stadium. Obecny kontrakt Gvardiola obowiązuje bowiem aż do lata 2028 roku, co stawia Man City w komfortowej pozycji negocjacyjnej.

Chorwat trafił do angielskiej drużyny latem 2023 roku i szybko stał się istotnym elementem defensywy. Dzięki swojej wszechstronności, szybkości oraz umiejętności rozegrania piłki jest uznawany za jednego z najlepszych środkowych obrońców młodego pokolenia.