Newcastle United bierze gwiazdę z La Liga za 30 mln euro

Victor Munoz może w najbliższych dniach zostać nowym zawodnikiem Newcastle United. Według Fabrizio Romano angielski klub jest bardzo blisko sfinalizowania jednej z najważniejszych operacji tego lata.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle znalazło następcę Gordona

Victor Munoz zwrócił na siebie uwagę bardzo dobrymi występami w barwach Osasuny. Skrzydłowy uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników swojego pokolenia w La Liga, dlatego Newcastle postanowiło przyspieszyć działania w sprawie jego transferu.

Jak informuje Fabrizio Romano, angielski klub złożył już oficjalną ofertę i jest przekonany, że transakcja zostanie dopięta w najbliższym czasie. Cała operacja ma kosztować ponad 30 milionów euro.

Dla Newcastle wzmocnienie skrzydeł stało się jednym z głównych celów po sprzedaży Anthony’ego Gordona do Barcelony. Klub szuka zawodnika, który pomoże odbudować siłę ofensywną zespołu i jednocześnie będzie inwestycją na przyszłość.

Interesującym elementem całej operacji jest udział Realu Madryt. Królewscy zagwarantowali sobie w przeszłości 50 procent od przyszłej sprzedaży zawodnika oraz prawo odkupu. Oznacza to, że hiszpański gigant zarobi znaczną część kwoty transferowej, jeśli Newcastle sfinalizuje zakup.

Dla zespołu Eddiego Howe’a byłby to kolejny krok w przebudowie kadry po trudniejszym okresie. Newcastle nie zdołało w ostatnim czasie powtórzyć sukcesów z sezonu 2024/25, gdy zdobyło Puchar Ligi Angielskiej i wywalczyło awans do Ligi Mistrzów.