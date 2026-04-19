Legenda Manchesteru United zachwala Bruno Fernandesa

21:47, 19. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Manchester United w sobotę odniósł zwycięstwo nad Chelsea (1:0). Po spotkaniu Peter Schmeichel na łamach "Premier League Productions" w samych superlatywach wypowiedział się o Bruno Fernandesie.

Bruno Fernandes
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes chwalony przez Petera Schmeichela

Manchester United w sobotę rozgrywał niezwykle ważne spotkanie w Premier League. Podopieczni Michaela Carricka mierzyli się na wyjeździe z Chelsea. Mecz nie układał się po myśli Czerwonych Diabłów, ale ostatecznie udało im się wygrać 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Matheus Cunha, któremu asystował Bruno Fernandes.

Po spotkaniu temat kapitana Manchesteru United poruszył Peter Schmeichel. Legenda Czerwonych Diabłów na łamach „Premier League Productions” skierował ciepłe słowa w kierunku Portugalczyka. Duńczyk uważa, że nieprzypadkowo pomocnik teraz prezentuje znakomitą formę.

We wszystko, co dobre w Manchesterze United, zaangażowany jest Bruno Fernandes. Tak jest odkąd przyszedł do klubu. Nie ma też w tym przypadku, że dzieje się to teraz pod wodzą Michaela Carricka – powiedział Peter Schmeichel.

Bruno gra u Carricka na swojej najlepszej pozycji. Znajduje przestrzenie i potrafi zagrać dobrą piłkę. Sprawia, że na boisku rzeczy zaczynają się dziać – dodał.

Manchester United w kolejnym meczu zagra przed własną publicznością. Przeciwnikiem zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka będzie Brentford.

