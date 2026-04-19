Manchester United chce latem pozyskać Elliota Andersona. Gwiazda Nottingham Forest jest priorytetem transferowym Czerwonych Diabłów, którzy myślą też o innych piłkarzach - donosi "The Athletic".

Elliot Anderson głównym celem transferowym Manchesteru United

Manchester United latem będzie musiał pozyskać następcę Casemiro. Jak się okazuje, idealny kandydat został już wybrany. „The Athletic” informuje, że priorytetem transferowym Czerwonych Diabłów stał się właśnie Elliot Anderson. Władze z Old Trafford będą chciały pozyskać gwiazdę Nottingham Forest w nadchodzącym letnim okienku.

Reprezentant Anglii będzie kosztował sporo, ale Manchester United w tym przypadku nie będzie patrzył na finanse. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły spojrzą na finanse dopiero po pozyskaniu tego zawodnika. Jeśli budżet pozwoli, to ich następnymi celami będą Adam Wharton z Crystal Palace, a także Alex Scott, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Manchester United planuje wzmocnić środek pola, ponieważ nie tylko Casemiro ma opuścić klub. Również przyszłość Manuela Ugarte na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania. Są olbrzymie szanse, że Czerwone Diabły będą w kolejnym sezonie grały w Lidze Mistrzów, więc zespół potrzebuje większą liczbę środkowych pomocników w kadrze.

W zeszłą sobotę Manchester United wykonał ogromny krok w kierunku Champions League. Podopieczni Michaela Carricka odnieśli wyjazdową wygraną nad Chelsea 1:0. Bohaterem rywalizacji został Matheus Cunha, autor zwycięskiego trafienia.