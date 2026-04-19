Real Madryt powinien sprowadzić gwiazdę Liverpoolu. Były kapitan podpowiada

18:08, 19. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Real Madryt i Mohamed Salah powinni nawiązać współpracę. Egipcjanin latem zmieni klub, a Fernando Hierro uważa, że skrzydłowy idealnie pasowałby do zespołu Królewskich.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Fernando Hierro: Chciałbym zobaczyć Mohameda Salaha w Realu Madryt

Real Madryt nie zalicza udanego sezonu. Królewscy w zeszłą środę odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając w ćwierćfinałowym dwumeczu z Bayernem Monachium. Na dodatek podopieczni Alvaro Arbeloi znacznie oddalili się od tytułu mistrza Hiszpanii. Los Blancos tracą już dziewięć punktów do FC Barcelony, a do końca kampanii La Liga pozostało siedem kolejek.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Real Madryt już myśli o wzmocnieniach. Tymczasem Fernando Hierro podpowiedział Królewskim, którego zawodnika powinni sprowadzić. Hiszpan uważa, że idealnie na Estadio Santiago Bernabeu odnalazły się Mohamed Salah. Jak już wiemy, Egpicjanin po sezonie opuści Liverpool.

Mohamed Salah to niezwykły piłkarz pod każdym względem. Nikt nie może zaprzeczyć jego wielkiemu wpływowi na Liverpool i jego osiągnięciom. Chciałbym zobaczyć go w Realu Madryt. W piłce nożnej wszystko jest możliwe – mówił Fernando Hierro, cytowany przez serwis „Madrid Universal”.

Salah to zawodnik, którego chciałby pozyskać każdy klub na świecie, ponieważ jest wyjątkowy i ma bezpośredni wpływ na grę. To nie tylko świetny piłkarz – to prawdziwy fenomen piłkarski, który robi różnicę, gdziekolwiek się znajduje – podsumował Hiszpan.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Liverpoolu. Egipcjanin strzelił 12 goli, a także zaliczył dziewięć asyst.

