Real Madryt i Mohamed Salah powinni nawiązać współpracę. Egipcjanin latem zmieni klub, a Fernando Hierro uważa, że skrzydłowy idealnie pasowałby do zespołu Królewskich.

Fernando Hierro: Chciałbym zobaczyć Mohameda Salaha w Realu Madryt

Real Madryt nie zalicza udanego sezonu. Królewscy w zeszłą środę odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając w ćwierćfinałowym dwumeczu z Bayernem Monachium. Na dodatek podopieczni Alvaro Arbeloi znacznie oddalili się od tytułu mistrza Hiszpanii. Los Blancos tracą już dziewięć punktów do FC Barcelony, a do końca kampanii La Liga pozostało siedem kolejek.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Real Madryt już myśli o wzmocnieniach. Tymczasem Fernando Hierro podpowiedział Królewskim, którego zawodnika powinni sprowadzić. Hiszpan uważa, że idealnie na Estadio Santiago Bernabeu odnalazły się Mohamed Salah. Jak już wiemy, Egpicjanin po sezonie opuści Liverpool.

– Mohamed Salah to niezwykły piłkarz pod każdym względem. Nikt nie może zaprzeczyć jego wielkiemu wpływowi na Liverpool i jego osiągnięciom. Chciałbym zobaczyć go w Realu Madryt. W piłce nożnej wszystko jest możliwe – mówił Fernando Hierro, cytowany przez serwis „Madrid Universal”.

– Salah to zawodnik, którego chciałby pozyskać każdy klub na świecie, ponieważ jest wyjątkowy i ma bezpośredni wpływ na grę. To nie tylko świetny piłkarz – to prawdziwy fenomen piłkarski, który robi różnicę, gdziekolwiek się znajduje – podsumował Hiszpan.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Liverpoolu. Egipcjanin strzelił 12 goli, a także zaliczył dziewięć asyst.