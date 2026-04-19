Arsenal zwrócił uwagę na trzech piłkarzy Sportingu Lizbona podczas ich ostatniej rywalizacji w Lidze Mistrzów. Na celowniku Kanonierów znaleźli się Ousmane Diomande, Morten Hjulmand oraz Ivan Fresneda - informuje "Caught Offside".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Diomande, Fresneda, Hjulmand na celowniku Arsenalu

Arsenal w zeszłą środę wyeliminował Sporting Lizbona z Ligi Mistrzów i tym samym zameldował się w półfinale rozgrywek. Kanonierzy wyciągnęli wnioski po tym dwumeczu. Serwis „Caught Offside” przekazał, że angielski zespół może po ruszyć trzech piłkarzy portugalskiego klubu. W kręgu zainteresowań londyńczyków znaleźli się Ousmane Diomande, Morten Hjulmand oraz Ivan Fresneda.

Obóz Arsenalu nie ma zamiaru czekać do otwarcia letniego okienka transferowego. Brytyjska prasa zdradziła, że gigant Premier League zgłosił już do Sportingu Lizbona w sprawie trzech zawodników. Kanonierzy nie wykonali jeszcze konkretnych ruchów, ale złożyli oficjalnie zapytanie. Londyńczycy chcą być na bieżąco z dostępnością piłkarzy, żeby w przyszłości nie dokonywać natychmiastowych transakcji.

Nie tak dawno trwały długie negocjacje na linii Arsenal – Sporting Lizbona. Strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie transferu Viktora Gyokeresa. Ostatecznie Kanonierom udało się pozyskać Szweda. Czas pokaże, czy w nadchodzącym letnim okienku londyńczycy ponownie osłabią portugalskiego giganta.

Warto zaznaczyć, że Arsenal będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Ousmane Diomande. Iworyjczyk znajduje się również na liście życzeń AC Milanu.