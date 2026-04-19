Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Diego Simeone trenerem Chelsea?!

Chelsea nie może być zadowolona z pracy, jaką wykonuje Liam Rosenior na ławce trenerskiej. Przyszłość Anglika na Stamford Bridge jest już w zasadzie przesądzona, ponieważ klub zaczął rozglądać się za nowym szkoleniowcem. Jak się okazuje, The Blues mogą sięgnąć po wielkie nazwisko. „The Sun” zdradza, że Diego Simeone jest faworytem do objęcia funkcji opiekuna londyńczyków.

Przyszłość argentyńskiego trenera w Atletico Madryt zaczęło stać pod znakiem zapytania. Duży będzie zależało od postawy Los Colchoneros w Lidze Mistrzów. Jak wiemy, w półfinale rozgrywek hiszpański zespół zmierzy się w dwumeczu z Arsenalem. Jeśli zespół z Metropolitano sięgnie po tytuł, to zapewne zostanie w klubie. Inny scenariusz przybliża szkoleniowca do rozstania.

Chelsea jednak nie jest jedynym zespołem, który widziałby na swojej ławce trenerskiej Diego Simeone. Argentyński trener jest także łączony z Interem Mediolan. Jednak The Blues są obecnie bardziej zdeterminowani, ponieważ oni poszukują następcy Liama Roseniora. Liderzy Serie A natomiast wciąż mogą zostać przy Cristianie Chivu.

W zeszłą sobotę Chelsea już niemal na pewno wypisała się z walki o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. The Blues przegrali przed własną publicznością z Manchesterem United rezultatem 0:1.