Manchester City - Arsenal to hitowe starcie w 33. kolejce Premier League. W rywalizacji na Etihad lepsi okazali się gospodarze.

\W hitowym pojedynku 33. kolejki Premier League doszło do starcia dwóch najlepszych ekip tego sezonu. Manchester City, drugi zespół stawki, podejmował Arsenal, aktualnego lidera. Premierowa bramka rywalizacji na Etihad Stadium padła już w 16. minucie. Matheus Nunes dograł do Rayana Cherkiego, a ten po indywidualnej akcji pokonał Davida Rayę.

Kanonierzy cieszyli się z wyrównania już po kilkudziesięciu sekundach. Gianluigi Donnarumma popełnił fatalny błąd przy próbie rozegrania akcji od tyłu i nastrzelił pressującego Kaia Havertza, a piłka wylądowała w siatce. Pierwsza połowa zmagań w Manchesterze zakończyła się remisem 1:1.

Po zmianie stron The Gunners podkręcili tempo – najpierw Donnarumma zatrzymał Havertza, a chwilę później Eberechi Eze wypalił w słupek. Odpowiedź City była piorunująca – Nico O’Reilly dograł z lewej strony, a Erling Haaland wygrał pojedynek z Gabrielem i zaskoczył Rayę. Norweg w ten sposób zapewnił The Citizens kluczowe zwycięstwo.

Taki wynik oznacza, że Manchester ma na koncie 67 punktów i jeden rozegrany mecz mniej niż Arsenal. Kanonierzy nadal prowadzą w tabeli Premier League, ale mają już tylko trzy oczka przewagi.

Manchester City – Arsenal 2:1 (1:1)

Cherki 16′, Haaland 65′ – Havertz 18′