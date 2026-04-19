Arsenal myśli o kontrowersyjnym ruchu. Gwiazdor Tottenhamu na celowniku

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Xavi Simons przykuł uwagę Arsenalu

Tottenham Hotspur może spaść z Premier League po tym, jak fatalnie prezentuje się w obecnym sezonie. W tym momencie ekipa Kogutów ma na swoim koncie tylko 31 punktów, przez co zajmuje odległe 18. miejsce w tabeli. To oznacza obecność w strefie spadkowej i realne zagrożenie degradacją. Jeśli drużyna Roberto De Zerbiego nie odwróci swojej sytuacji, latem najprawdopodobniej dojdzie do gruntownej przebudowy kadry w zespole Spurs.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w takim scenariuszu Tottenham Hotspur niemal na pewno opuściłby Xavi Simons. Wspomniany dziennikarz mówi o sensacyjnym rozwoju wydarzeń, który może się ziścić. Zainteresowanie 22-letnim Holendrem wykazuje bowiem między innymi Arsenal.

Byłby to bardzo kontrowersyjny ruch, ponieważ ofensywny pomocnik trafiłby do lokalnego rywala z Londynu. Kanonierzy chcą wykorzystać problemy swojego sąsiada i powalczą z Bayernem Monachium, Barceloną oraz Paris Saint-Germain o podpis zawodnika.

34-krotny reprezentant Holandii, który bardzo dobrze radzi sobie także na obu skrzydłach, występuje w barwach drużyny Kogutów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 65 milionów euro z Lipska. W trakcie kariery grał również w PSV Eindhoven oraz Paris Saint-Germain, natomiast pierwsze piłkarskie kroki stawiał w La Masii. W trwającej kampanii rozegrał 42 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.