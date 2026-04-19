FC Barcelona już wie, ile trzeba zapłacić za wykup Marcusa Rashforda. Wartość rynkowa Anglika wynosi około 40 milionów euro, a Manchester United nie będzie obniżał ceny - donosi hiszpański "SPORT".

40 milionów euro za Rashforda. Manchester United stawia sprawę jasno

FC Barcelona musi podjąć decyzję w sprawie wykupu Marcusa Rashforda. Tymczasem hiszpański „SPORT” zdradza, że Duma Katalonii już wie, ile trzeba zapłacić Manchesterowi United za Anglika. Czerwone Diabły oczekują za swojego wychowanka aż 40 milionów euro i nie mają zamiaru schodzić z ceny. Taka kwota może sprawić problem obecnym mistrzom La Ligi.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona będzie musiała definitywnie wykupić Marcusa Rashforda, jeśli chce z nim współpracować. Manchester United nie chce bawić się w wypożyczenia i interesuje ich tylko tego rodzaju transfer. Jak wiemy, angielski zawodnik jest dość łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wychowanek Czerwonych Diabłów jest łączony także z Juventusem.

Manchester United i Marcus Rashford to już w zasadzie spalone mosty. Czerwone Diabły nie wiążą przyszłości ze swoim wychowankiem, a Anglik nie chce wracać na Old Trafford. Kolejne lato zapowiada się niezwykle ciekawie dla przyszłości klubowej 28-latka. Czas pokaże, gdzie będziemy oglądali go w przyszłym sezonie.

Marcus Rashford dotychczas rozegrał 43 spotkania w koszulce FC Barcelony. Statystyki angielskiego napastnika są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył 13 asyst.