Barcelona poznała wycenę Rashforda! Manchester United nie pójdzie na ustępstwa

17:29, 19. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

FC Barcelona już wie, ile trzeba zapłacić za wykup Marcusa Rashforda. Wartość rynkowa Anglika wynosi około 40 milionów euro, a Manchester United nie będzie obniżał ceny - donosi hiszpański "SPORT".

Marcus Rashford
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

40 milionów euro za Rashforda. Manchester United stawia sprawę jasno

FC Barcelona musi podjąć decyzję w sprawie wykupu Marcusa Rashforda. Tymczasem hiszpański „SPORT” zdradza, że Duma Katalonii już wie, ile trzeba zapłacić Manchesterowi United za Anglika. Czerwone Diabły oczekują za swojego wychowanka aż 40 milionów euro i nie mają zamiaru schodzić z ceny. Taka kwota może sprawić problem obecnym mistrzom La Ligi.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona będzie musiała definitywnie wykupić Marcusa Rashforda, jeśli chce z nim współpracować. Manchester United nie chce bawić się w wypożyczenia i interesuje ich tylko tego rodzaju transfer. Jak wiemy, angielski zawodnik jest dość łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wychowanek Czerwonych Diabłów jest łączony także z Juventusem.

Manchester United i Marcus Rashford to już w zasadzie spalone mosty. Czerwone Diabły nie wiążą przyszłości ze swoim wychowankiem, a Anglik nie chce wracać na Old Trafford. Kolejne lato zapowiada się niezwykle ciekawie dla przyszłości klubowej 28-latka. Czas pokaże, gdzie będziemy oglądali go w przyszłym sezonie.

Marcus Rashford dotychczas rozegrał 43 spotkania w koszulce FC Barcelony. Statystyki angielskiego napastnika są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył 13 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości