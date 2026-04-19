Real Madryt chciał transferu młodej gwiazdy. Teraz się waha

Real Madryt planuje wzmocnić linię obrony przed nowym sezonem. Według Defensa Central klub rozważa transfer Jona Martina, który zwrócił na siebie uwagę po ostatnich występach, lecz w klubie pojawiają się wątpliwości.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Martin na celowniku Realu Madryt

Real Madryt intensywnie analizuje rynek w poszukiwaniu obrońców. Jednym z kandydatów jest Jon Martin z Realu Sociedad. Zawodnik ma 19 lat i uchodzi za duży talent hiszpańskiej piłki. Gracz jest łączony z Królewskimi od kilku tygodni. Wyróżnia się dobrą techniką oraz spokojem w rozegraniu. Regularnie gra w pierwszym zespole i ma już blisko 50 występów. To pokazuje że mimo wieku posiada cenne doświadczenie.

Klub z Madrytu musi jednak brać pod uwagę koszty transferu. Klauzula wykupu zawodnika wynosi 50 milionów euro. To wysoka kwota jak na piłkarza który wciąż się rozwija. Real Madryt w ostatnich latach stawia na budowę defensywy opartej na hiszpańskich zawodnikach. W kadrze znajdują się już Dean Huijsen oraz Fran Garcia. Są tam także Raul Asencio i Alvaro Carreras.

Martin pasuje do tej koncepcji i mógłby wzmocnić projekt na przyszłość. Klub rozważa jednak także bardziej doświadczone opcje. Priorytetem pozostaje szybkie podniesienie jakości defensywy.

Decyzja nie jest więc oczywista i zależy od dalszych ruchów na rynku. Real Madryt musi pogodzić potrzebę natychmiastowych wyników z planowaniem przyszłości. Sprawa transferu Martina pozostaje otwarta.

Zobacz również: Juventus szykuje nowy kontrakt dla kolejnej gwiazdy