Real Madryt chciał transferu młodej gwiazdy. Teraz się waha

22:23, 19. kwietnia 2026
Źródło: Madrid Universal

Real Madryt planuje wzmocnić linię obrony przed nowym sezonem. Według Defensa Central klub rozważa transfer Jona Martina, który zwrócił na siebie uwagę po ostatnich występach, lecz w klubie pojawiają się wątpliwości.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Martin na celowniku Realu Madryt

Real Madryt intensywnie analizuje rynek w poszukiwaniu obrońców. Jednym z kandydatów jest Jon Martin z Realu Sociedad. Zawodnik ma 19 lat i uchodzi za duży talent hiszpańskiej piłki. Gracz jest łączony z Królewskimi od kilku tygodni. Wyróżnia się dobrą techniką oraz spokojem w rozegraniu. Regularnie gra w pierwszym zespole i ma już blisko 50 występów. To pokazuje że mimo wieku posiada cenne doświadczenie.

Klub z Madrytu musi jednak brać pod uwagę koszty transferu. Klauzula wykupu zawodnika wynosi 50 milionów euro. To wysoka kwota jak na piłkarza który wciąż się rozwija. Real Madryt w ostatnich latach stawia na budowę defensywy opartej na hiszpańskich zawodnikach. W kadrze znajdują się już Dean Huijsen oraz Fran Garcia. Są tam także Raul Asencio i Alvaro Carreras.

Martin pasuje do tej koncepcji i mógłby wzmocnić projekt na przyszłość. Klub rozważa jednak także bardziej doświadczone opcje. Priorytetem pozostaje szybkie podniesienie jakości defensywy.

Decyzja nie jest więc oczywista i zależy od dalszych ruchów na rynku. Real Madryt musi pogodzić potrzebę natychmiastowych wyników z planowaniem przyszłości. Sprawa transferu Martina pozostaje otwarta.

