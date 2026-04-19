Paris Saint-Germain zamierza przeprowadzić transfer prosto z Arsenalu. Na radarze mistrzów Francji znajduje się Gabriel Martinelli. Doszło już do rozmów między paryżanami a przedstawicielami Brazylijczyka - informuje "L'Equipe".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Paris Saint-Germain ma w ofensywie wielkie nazwiska, ale klub planuje jeszcze bardziej wzmocnić atak. Trop transferowy paryżan prowadzi do Arsenalu. Dziennik „L’Equipe” poinformował, że w kręgu zainteresowań francuskiego giganta znajduje się Gabriel Martinelli. Przyszłość Brazylijczyka w Arsenalu stoi pod znakiem zapytania, więc całą sytuacją mogą wykorzystać obecni mistrzowie Ligue 1.

Francuska prasa zdradza, że Paris Saint-Germain nie ma zamiaru czekać do otwarcie letniego okienka transferowego. Przedstawiciele klubu spotkali się już z otoczeniem Gabriela Martinellego. Omawiano właśnie możliwość przeprowadzki Brazylijczyka na Parc des Princes. Na ten moment jeszcze na stole Arsenalu nie ma konkretów, ale paryżanie bardzo naciskają na ten ruch.

Arsenal chce latem przebudować ofensywę. Gabriel Martinelli nie znajduje się w planach klubu, więc Kanonierzy czekają na odpowiednie oferty. Nie znamy obecnie oczekiwań finansowych Kanonierów, ale Paris Saint-Germain dysponuje takim budżetem, że są w stanie bez problemu wyrwać Brazylijczyka.

Gabriel Martinelli w trwającej kampanii rozegrał 46 spotkań w koszulce Arsenalu. Reprezentant Brazylii zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył sześć asyst.