Manchester City chce gwiazdę Tottenhamu! Hit na horyzoncie

22:00, 29. maja 2026
Kacper Karpowicz
Manchester City może w letnim okienku transferowym wzmocnić prawą stronę defensywy. Trop prowadzi do ligowego rywala. Na radarze The Citizens znalazł się Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur - donosi "AS".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Pedro Porro wzbudza zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Manchester City rozpoczął już poszukiwanie zawodników, których chce mieć w swoich szeregach Enzo Maresca. The Citizens nie będą oszczędzali i już zwrócili się po jednego z najlepszych gracza na swojej pozycji w całej Premier League. Serwis „AS” donosi, że w kręgu zainteresowań zespołu z Etihad Stadium znalazł się Pedro Porro z Tottenhamu Hotspur.

Pozyskanie nowego prawego obrońcy jest priorytetem Manchesteru City w zbliżającym się letnim okienku. W całej Premier League prawdopodobnie nie ma lepszej opcji niż Pedro Porro. Warto zaznaczyć, że The Citizens już od miesięcy przyglądają się reprezentantowi Hiszpanii. We wcześniejszych okienkach defensor był również łączony z popularnymi Obywatelami

Co ciekawe, Pedro Porro w przeszłości był związany z Manchesterem City. Większość swojej przygody jednak zawodnik spędził na wypożyczeniu i nie zdołał przebić się do drużyny. The Citizens zatem bardzo dobrze znają Hiszpana i nieprzypadkowo skierowali swoją uwagę właśnie na niego. Czas pokaże, czy reprezentant obecnych mistrzów Europy zawita finalnie na Etihad Stadium.

Pedro Porro w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Hiszpan zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

