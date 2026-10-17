Neto błysnął, a Alonso od razu zareagował. Ważne słowa

18:44, 17. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TNT Sports / The Guardian

Chelsea wróciła z wyjazdu z Evertonem z kompletem punktów. Xabi Alonso nie krył zadowolenia z postawy zespołu, mówiąc o tym w rozmowie z TNT Sports cytowanej przez "The Guardian".

Xabi Alonso
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso podsumował wygraną Chelsea

Chelsea pokonała Everton 2:0 w meczu Premier League, a bohaterem spotkania został Pedro Neto, który dwukrotnie trafił do siatki w drugiej połowie. Dla ekipy z Londynu liczy się jednak nie tylko skuteczność portugalskiego skrzydłowego. Xabi Alonso zwrócił uwagę na dojrzałość całego zespołu, który potrafił kontrolować przebieg spotkania i nie pozwolił gospodarzom na zdobycie bramki.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i występu. Potrzebowaliśmy jednego z tych zwycięstw na wyjeździe. Bardzo profesjonalnie, bardzo poważnie, wyglądamy solidnie. To bardzo dobre zwycięstwo – podkreślił menedżer The Blues w rozmowie z TNT Sports cytowanej przez „The Guardian”.

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Hiszpan docenił również indywidualny występ Pedro Neto. Skrzydłowy rozstrzygnął losy rywalizacji dwoma trafieniami, potwierdzając, jak wiele może dać drużynie w ofensywie. Trener nie ukrywał satysfakcji z jego dyspozycji, a jednocześnie zaznaczył, że równie istotna pozostaje gra w defensywie. Zachowanie czystego konta to element, który Londyńczycy chcą uczynić stałym atutem.

Przed Chelsea kolejne wymagające spotkania ligowe, zanim zawodnicy rozjadą się na zgrupowania reprezentacji. W najbliższymczasie zespół czeka między innymi domowe starcie z Tottenhamem. Xabi Alonso chce, aby jego piłkarze wykorzystali zwycięstwo nad Evertonem jako impuls do dalszej pracy.

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