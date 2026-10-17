AC Milan szykuje wielki transfer. W grze ponad 50 milionów euro

AC Milan szykuje się do walki o głośny transfer. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", na radarze Rossonerich znalazł się Nicolo Tresoldi, broniący barw Club Brugge.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan poszukuje wzmocnień w ofensywie, a jednym z kandydatów do zasilenia zespołu ma być napastnik Club Brugge. Nicolo Tresoldi robi furorę w tym sezonie i przyciąga uwagę kolejnych europejskich klubów. Jego nazwisko stało się szczególnie głośne po występie przeciwko Interowi Mediolan w Lidze Mistrzów, w którym trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Łącznie ma już dziewięć bramek w 11 spotkaniach.

Według wieści „La Gazzetta dello Sport” zainteresowanie Tresoldim wykazuje również Gerry Cardinale, czyli właściciel Milanu. Klub z San Siro ma uważnie śledzić rozwój napastnika z myślą o możliwym transferze latem przyszłego roku. Atutem Rossonerich może być przywiązanie zawodnika do barw zespołu. Z informacji przytaczanych przez media wynika, że gra dla Milanu jest jego marzeniem.

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W przeszłości o Tresoldiego zabiegała także Roma. Club Brugge miało jednak odrzucić ofertę rzymskiego klubu opiewającą na 35 milionów euro. Po znakomitych występach cena napastnika znacząco wzrosła i obecnie ma przekraczać 50 milionów euro. To kwota, która może skutecznie ograniczyć grono klubów zdolnych do przeprowadzenia takiej operacji.

Włoski kierunek wydaje się natomiast dla Tresoldiego szczególnie interesujący, ale Milan musi liczyć się z konkurencją. Ojciec piłkarza miał podkreślać, że jego syn marzy o występach w koszulce Rossonerich, jednocześnie wykluczając możliwość przyjęcia oferty Interu. Napastnik może reprezentować na szczeblu seniorskim zarówno Niemcy, jak i Włochy. Jeśli utrzyma obecną skuteczność, przed kolejnym sezonem może stać się bohaterem jednego z głośniejszych transferów w Europie.